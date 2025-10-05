Sinai River: 'कोळेगाव-आष्टे बंधाऱ्याची झाली दुर्दशा'; सीना नदीचा पूर ओसरल्यानंतरही पुलावरील वाहतूक अद्याप बंद

मोहोळ: सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे मोहोळ शहरासह पाच ते सहा गावांतील नागरिकांना रहदारीसाठी उपयोगी असणाऱ्या कोळेगांव-आष्टे बंधाऱ्याला जोडणारा रस्ता व बंधाऱ्यावरील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लावलेले लोखंडी खांब पुर्णतः वाहुन गेल्यामुळे बंधाऱ्यावरून ये -जा करणाऱ्या नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मोहोळ शहराला पाणीपुरवठा करणारी विहीर कोळेगाव- आष्टे बंधाऱ्याजवळ असून, सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे नदीकाठची शेती आजही पुराच्या चिखलात असल्याचे दिसून येत आहे. तरी पुरामध्ये वाहून आलेली लहान- मोठी झाडे, इतर वस्तू बंधाऱ्याच्या तोंडाला अडकलेली आहेत. .या बंधाऱ्यावरून मोहोळ, रेल्वे स्टेशन वसाहत, कोळेगाव, भांबेवाडी, आष्टे, हिंगणी (नि), शिरापूर आदी गावांना ये-जा करण्यासाठी असणारा डांबरी रस्ता पूर्णतः वाहून गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची व नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. नदीकाठावरील विजेचे खांब उन्मळून पडले आहेत. पंधरा दिवसांपासून विजेचा पुरवठा बंद आहे. .Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.परिणामी पुरग्रस्त भागातील बाधित नागरिकांना एकाचवेळी अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा याबरोबरच जनावरांसाठी चारा आणि पाणी या संकटांनाही मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाने याबाबत त्वरित निर्णय घेऊन सरकारी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कामाला लावावी, अशी मागणी पूरग्रस्त नागरिक करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.