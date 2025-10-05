सोलापूर

Sinai River: 'कोळेगाव-आष्टे बंधाऱ्याची झाली दुर्दशा'; सीना नदीचा पूर ओसरल्यानंतरही पुलावरील वाहतूक अद्याप बंद

Kolegaon–Auste Bund in Disrepair: बंधाऱ्यावरून मोहोळ, रेल्वे स्टेशन वसाहत, कोळेगाव, भांबेवाडी, आष्टे, हिंगणी (नि), शिरापूर आदी गावांना ये-जा करण्यासाठी असणारा डांबरी रस्ता पूर्णतः वाहून गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची व नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे.
Traffic Chaos Continues as Kolegaon–Auste Bund Suffers Post-Flood Damage

Traffic Chaos Continues as Kolegaon–Auste Bund Suffers Post-Flood Damage

सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ: सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे मोहोळ शहरासह पाच ते सहा गावांतील नागरिकांना रहदारीसाठी उपयोगी असणाऱ्या कोळेगांव-आष्टे बंधाऱ्याला जोडणारा रस्ता व बंधाऱ्‍यावरील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लावलेले लोखंडी खांब पुर्णतः वाहुन गेल्यामुळे बंधाऱ्‍यावरून ये -जा करणाऱ्या नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे.

