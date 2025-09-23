Guardian Minister Jayakumar Gore: सोलापूर जिल्ह्यात पंचनामे करण्यासारखी परिस्थिती नाही: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; पुराची परिस्थिती गंभीर

माढा/ सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील पुराची परिस्थिती गंभीर आहे. सतत पाऊस पडत असल्यामुळे पंचनामे करण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही. पंचनामे करायला गेलो तर शेतात पाणी आहे. सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना कशी मदत देता येईल याबाबत चर्चा करू, असे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथे सीनेच्या पुराची पाहणी केली. यावेळी पुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे या गोष्टीला सध्या प्राधान्य द्यावे लागेल असे सांगत सध्या ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती दिसते पण त्याचे काही नियम आहेत. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल. परंतु सोलापूर जिल्ह्याची बाजू मुख्यमंत्र्यांसमोर व मंत्रिमंडळासमोर मजबुतीने मांडणार असल्याचे सांगितले..ईशान्य मॉन्सून १० ऑक्टोबरपर्यंतपावसाळ्याच्या सुरुवातीला पडणारा पाऊस हा नैऋत्य मान्सून असतो. सध्या ईशान्य मॉन्सून सक्रिय झाला आहे. १५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरपर्यंत हा पाऊस सक्रिय राहणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी दिली. प्रशांत महासागरातील तापमान थंड असल्याने हवेचे दाब तयार झाले आहेत. बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागरावरून हे वारे भारताच्या दिशेने येऊ लागले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्याचेही डॉ. साबळे यांनी सांगितले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आज एनडीआरएफची टीम येणारसीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे मदत व बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफची एक तुकडी उद्या (मंगळवारी) सोलापूर जिल्ह्यात येणार आहे. माढा तालुक्यातील राहुलनगर व मोहोळ तालुक्यातील घाटणे वस्ती येथील मदत कार्यासाठी या टीमला बोलविण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या वतीने आज दिवसभर बोटीच्या माध्यमातून मदतकार्य करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.