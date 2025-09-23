सोलापूर

Guardian Minister Jayakumar Gore: सोलापूर जिल्ह्यात पंचनामे करण्यासारखी परिस्थिती नाही: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; पुराची परिस्थिती गंभीर

Solapur Faces Severe Flooding: माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथे सीनेच्या पुराची पाहणी केली. यावेळी पुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे या गोष्टीला सध्या प्राधान्य द्यावे लागेल असे सांगत सध्या ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती दिसते पण त्याचे काही नियम आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
माढा/ सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील पुराची परिस्थिती गंभीर आहे. सतत पाऊस पडत असल्यामुळे पंचनामे करण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही. पंचनामे करायला गेलो तर शेतात पाणी आहे. सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना कशी मदत देता येईल याबाबत चर्चा करू, असे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

