माढा : माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या २० गावांना महापुराचा फटका बसला. १६ दिवसांपासून सीनाकाठचे ग्रामस्थ महापुराच्या संकटाशी संघर्ष करत आहेत. आता महापूर ओसरला आहे, महापुराचे पाणी ओसरले आहे. मात्र पूरग्रस्तांच्या डोळ्यातलं पाणी ओसरलेले नाही. पूरग्रस्तांसमोर आता अनेक समस्या, अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. संसाराचा गाडा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत करण्यासाठी ग्रामस्थ निवाराकेंद्रातून आणि पै-पाहुण्यांच्या गावावरून आपल्या मूळ गावी परतत आहेत..मागील १६ दिवसांपासूनचा महापुराच्या पाण्याशी सुरू असलेला संघर्ष मंगळवारी (ता.३०) अखेर संपला. ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांचा समस्या अडचणी आरोग्य यांच्याशी असलेला संघर्ष आता खऱ्या अर्थाने सुरू झालेला आहे. ग्रामस्थ निवारा केंद्रातून आणि पै-पाहुण्यांच्या गावावरून घरात परतत आहेत. दसऱ्याच्या सणासाठी घरातील चिखल आणि राडारोडा, स्वच्छ करत आहेत. शेतकऱ्याला मात्र चिखलामुळे स्वतःच्या शेताच्या बांधावर जाता येत नाही. कदाचित आता शेतकऱ्याला स्वतःचे बांध ओळखणेही कठीण आहे. .माढा तालुक्यातील १८ गावात असलेल्या विविध निवारा केंद्रातील स्थलांतरित पूरग्रस्तांची संख्या कमी झालेली आहे. मात्र याबाबतची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. तहसील कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी यासारखी प्रशासकीय यंत्रणा सध्या पूरग्रस्त ग्रामस्थांना तातडीची मदत देण्यासाठी त्यांच्या याद्या व बँक खाते यासारखी माहिती संकलन करण्यात व्यस्त आहे..विविध संस्थांकडून मदतीचा ओघपूरग्रस्तांना आता जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागातून सामाजिक संस्था आणि राजकीय लोकांकडून मदतीचा ओघ सुरू झालेला आहे. कपडे, साड्या, ऊबदार कपडे यांच्याबरोबरच जनावरांना चाराही काही प्रमाणात येत आहे. शासनाकडूनही काही प्रमाणात मदत येत आहे. अद्याप रोख स्वरूपातील मदत मिळाली नसली तरी, सामाजिक संस्थांचा आधार आहे..आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्यामहापुरात अडकलेल्या कुटुंबांनी पूरकाळात निवारा केंद्रावर आणि पाहुण्यच्या घरी काहींनी आपल्या घरावर सुरक्षित स्थळी दिवस काढले, मात्र आता लहान मुले आणि स्त्रियांना आरोग्याच्या तक्रारी सुरू झालेल्या आहेत. सध्या शासकीय रुग्णालयात आणि खासगी डॉक्टरांकडे गर्दी होत आहे..