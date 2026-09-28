दुष्काळाच्या झळा! सोलापुरात चारा वाहतुकीवर निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात उत्पादित होणारा सर्व प्रकारचा चारा आणि मुरघास इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्याबाहेर वाहतूक करून नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १४४ अन्वये हा आदेश जारी केला आहे..सोलापूर जिल्ह्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात तयार होणारा चारा बाहेरच्या जिल्ह्यांत किंवा राज्यांत विक्रीसाठी पाठवला गेल्यास भविष्यात स्थानिक पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता जाणवू शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने चारा वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे..Premium|Maharashtra Drought : कोरडं शिवार... अश्रूंचे फुटले बांध.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त तसेच कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून मिळालेल्या एकत्रित माहितीनुसार, सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील पशुधनासाठी अंदाजे पुढील १२० दिवस, म्हणजेच डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध आहे. मात्र, उपलब्ध चारा बाहेर पाठवला गेल्यास जिल्ह्यातच टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..त्यामुळे जिल्ह्यात उत्पादित होणारा सर्व प्रकारचा चारा तसेच मुरघास इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्यात वाहून नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पशुधनासाठी चारा उपलब्ध राहावा आणि भविष्यात चारा टंचाईमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे..Drought in Maharashtra : दुष्काळाच्या झळा; दोन शेतकऱ्यांनी गमावला जीव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना.दरम्यान, राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील चारा वाहतुकीवरील हा निर्बंध आदेश जारी झाल्याच्या दिवसापासून जून २०२७ अखेरपर्यंत लागू राहणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.