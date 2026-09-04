Solapur Crime: साेलापूरात माजी नगरसेवक वाधवाणींवर हल्ला; २५ वर्षांपूर्वी पत्नीसोबत घटस्फोट, नातेवाइकानेच केले वार

सोलापूर : गुरूनानक चौकातील सिंधी कॉलनी येथे माजी नगरसेवक लालचंद वाधवाणी (वय ८६) यांच्यावर गुरुवारी सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास त्यांच्याच भाचीच्या घटस्फोटित पतीने कोयत्याने वार केले. सिंधी कॉलनीत मृत व्यक्तीच्या तिसराचा कार्यक्रमात येऊन प्रकाश किसनदास आडवाणी (वय ६५) याने जीवघेणा हल्ला केला. सदर बझार पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.गुरुवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास गुरूनानक चौकातील सिंधी कॉलनी येथे एका मृत व्यक्तीच्या तिसराचा कार्यक्रम होता. त्यासाठी समाजाचे अनेक लोक तेथे आले होते. त्याठिकाणी समाजाचे माजी अध्यक्ष वाधवाणीही आले होते. त्याठिकाणी लोकांसमवेत बोलत असताना हत्यार घेऊन आलेल्या प्रकाश आडवाणीने अचानक त्यांच्यावर दोन वार केले. हत्यार हाती असलेल्या प्रकाशला पाहून सगळेजण आजूबाजूला पळाले..जखमी लालचंद यांच्याजवळ काहीजण थांबलेले पाहून प्रकाश तेथून निघून गेला. दरम्यान, प्रकाशचा विवाह लालचंद यांच्या पुढाकारातून भाचीसोबत झाला होता. पण, २५ वर्षांपूर्वी प्रकाशचा घटस्फोट झाला आणि त्यासाठी लालचंद हेच कारणीभूत असल्याचे प्रकाशचे मत होते. या रागातूनच त्याने हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल राजगुरू तपास करीत आहेत..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.२० सेकंदांत वार करून पसारहल्लेखोर प्रकाश आडवाणी हा दुचाकीवरून (एमएच ०३, टी ४६७१) तेथे आला होता. त्याने लालचंद यांच्यावर दोन वार केले आणि अवघ्या २० सेकंदांत हत्यार घेऊन प्रकाश तेथून पसार झाला. जाताना त्याची दुचाकी सुरू होत नव्हती, तर तो दुचाकीवर तसाच बसून निघून गेला. काही अंतरावर गेल्यावर ऑफिसर क्लबसमोर तो दुचाकीवरून पडला. त्यानंतर हत्यार घेऊन तो तसाच पळून जात होता. त्यावेळी पोलिस आयुक्तालयासमोर एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अल्फाज शेख व त्यांचे अंमलदार होते. त्यांनी प्रकाशला पकडून सदर बझार पोलिसांच्या ताब्यात दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.