Solapur Ganesh Mandal Electricity : मंडळांना अर्जानंतर २४ तासांत वीज महावितरणकडून ऑनलाइन अर्जाची सुविधा; मिरवणूक मार्गावरही कर्मचारी तैनात

सोलापूर : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गणेश मंडळांना तात्पुरती अधिकृत वीजजोडणी देण्यासाठी महावितरणने तयारी पूर्ण केली आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांत मंडळांना वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मंडळांनी अनधिकृत वीजजोडणी न घेता अधिकृत वीजपुरवठा घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. .२५ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गणेश मंडळांच्या तयारीला वेग आला आहे. तात्पुरत्या वीजजोडणीसाठी मंडळांना महावितरणच्या संकेतस्थळावर किंवा ग्राहक मोबाइल ॲपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. तसेच जुनी गिरणी परिसरातील शहर कार्यालयातील ग्राहक सुविधा केंद्र (सीएफसी) आणि शहरातील विविध सेक्शन कार्यालयांतही संपर्क साधता येईल..Nandurbar MBBS Student : नंदुरबारात 'एमबीबीएस'च्या २१ वर्षीय विद्यार्थ्यानं उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सार्वजनिक उत्सवांसाठी तात्पुरत्या वीजजोडणीचे दर घरगुती वीजपुरवठ्याच्या दरानुसार निश्चित केले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत वीजजोडणी टाळून अधिकृत जोडणी घेणे सुरक्षित असून, नियमांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने आवश्यक दुरुस्तीची कामे हाती घेऊन ती बहुतांश पूर्ण केली आहेत..गणेशोत्सवासाठी १५० कर्मचारी सज्ज गणेशोत्सव काळात वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी महावितरणने वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये १५० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. शहरात एकूण ४५० कर्मचारी कार्यरत आहेत. मिरवणूक मार्गावरही आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..पुण्यात दहीहंडी उत्सवातील पहिला गुन्हा; परवानगीपेक्षा डबल साऊंड लावल्याने मंडळावर कारवाई.आवश्यक कागदपत्रे गणेश मंडळाचे नोंदणी प्रमाणपत्र महापालिकेची मंडप उभारणीची परवानगी पोलिस ठाण्याचा परवाना विद्युत निरीक्षकांचे वीजसंच सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र वीजजोडणी मागणी अर्ज वीजसंच मांडणीचा चाचणी अहवाल राष्ट्रीयीकृत बँक खात्याच्या पासबुकाची छायांकित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांत गणेशोत्सव मंडळांना तात्पुरती वीजजोडणी देण्यात येईल. ."मंडळांनी अधिकृत वीजजोडणी घेऊन सुरक्षा नियमांचे पालन करावे. गणेशोत्सव काळात १५० कर्मचारी वेगवेगळ्या पाळ्यांत कार्यरत राहतील. मिरवणूक मार्गावरही कर्मचारी तैनात असतील."- विनायक इदाते, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, सोलापूर शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.