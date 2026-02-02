Solapur News: दादांच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या प्रतिमेसमोर सोलापूरकर झाले भावुक; अजित पवार यांना सर्वपक्षीय नेत्यांकडून श्रद्धांजली!

सोलापूर : सर्वत्र गुलाबी आणि पांढऱ्या रंगाच्या फुलांची सजावट, पार्श्वभूमीवर दादांच्या हसऱ्या चेहऱ्याची छबी आणि ‘आपला माणूस, महाराष्ट्राचा दादा’ अशी मोजकीच अक्षरे. व्यासपीठावर पांढरा शुभ्र गालिचा. गुलाब पुष्पहारामागे स्मितहास्य करणारी अजितदादांची प्रतिमा. दरवळणाऱ्या अगरबत्त्यांच्या धुराबरोबर अत्यंत भावुक होत सर्वपक्षीय नेत्यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली..Pune News: पुणे होणार ‘ग्रोथ हब’! अर्थसंकल्पात पिंपरी चिंचवडच्या पायाभूत सुविधांसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद.निमित्त होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोलापूर शहर जिल्ह्याच्या वतीने निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात आयोजित केलेल्या (स्व.) अजित पवार यांच्या शोकसभेचे. अलीकडील काळात कायम गुलाबी रंगाचे जॅकेट वापरणाऱ्या स्व. अजित पवार यांना श्रद्धांजलीदेखील किंचित गुलाबी (पिंक) रंगाची उधळण करत अर्पण करावी लागेल, हे कुणाच्या ध्यानीमनीही आले नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक नेत्याने या अकल्पित घटनेवर अत्यंत जड अंतःकरणाने मत व्यक्त केले. सर्व जाती-धर्मांचे व सर्वपक्षीय नेत्यांनी या शोकसभेत आपल्या आठवणींना उजाळा देत दादांची कामाची पद्धत गहिवरून सांगितली..ज्येष्ठ नागरिकांपासून महिलांपर्यंतच नव्हे, तर दिव्यांगत्वाची पर्वा न करता वॉकरच्या साह्याने राष्ट्रवादीचा सोशल मीडिया सांभाळणारा मल्हार शिंदे याच्यासारखा तरुण सभागृहाच्या पायऱ्या चढताना दिसला. तेव्हा एरव्हीच्या सभेत उत्स्फूर्तपणे सूत्रसंचालन करणाऱ्या श्वेता हुल्ले यांचा आवाजही मृदू झाला आणि उपस्थितांच्या डोळ्यांच्या कडा ओल्या झाल्या..या शोकसभेत आमदार विजयकुमार देशमुख, माजी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे, अजय दासरी, दत्तामामा मुळे, शौकत पठाण, नगरसेवक किसन जाधव, राष्ट्रवादीचे नेते भारत जाधव, सुहास कदम, राजू राठी यांच्यासह अनेकांनी श्रद्धांजली अर्पण केली..Pune News: शेणापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक कलात्मक वस्तू सातासमुद्रापार; मानसी व सायली निघोटबहिणींनी उभारला हक्काचा व्यवसाय!.अशी होती शब्दसुमनांजलीसंतोष पवार (शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस) : आमचा विठ्ठल गेला. अजितदादांसारखा नेता पुन्हा होणे नाही. चेतन नरोटे (नगरसेवक, काँग्रेस) : ‘अजितदादा पवार गेले, पण त्यांचे विचार आजही जिवंत आहेत.’ धर्मराज काडादी (अध्यक्ष, सिद्धेश्वर देवस्थान) : कामाची हातोटी वेगळी असलेला नेता. स्पष्टवक्तेपणा हा त्यांचा गुण. महेश गादेकर (शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार) : दादा मुख्यमंत्री झाले असते, तर महाराष्ट्राचे भविष्य वेगळे असते. रोहिणी तडवळकर (शहराध्यक्ष, भाजप) : पक्षविरहित, जात-पात न पाहता काम करणारा माणूस. विकास पाहण्यासाठी बारामती पाहावी. गणेश वानकर (नगरसेवक, भाजप) : वेळेची किंमत करणारा आणि वेळ पाळणारा नेता. अमोल शिंदे (नगरसेवक, शिवसेना) : साऱ्या महाराष्ट्राचा विचार करणारा नेता गेला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.