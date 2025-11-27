धक्कादायक प्रकार ! 'साेलापुरातील हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची फसवणूक'; शासनाच्या आराेग्य याेजना लागून असून घेतले पैसे, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर : विजापूर रोडवरील ॲपेक्स हॉस्पिटलमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेतल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती. या तक्रारीनुसार आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने यांनी आज हॉस्पिटलची तपासणी केली असता, तक्रारीत तथ्य असल्याचे निदर्शनास आले. आरोग्याधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर हॉस्पिटलची मान्यता रद्द होण्याच्या भीतीने सध्या उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना योजनेतून उपचारासह मोफत जेवणही सुरू केल्याचे दिसून आले. याबाबत संबंधित आरोग्यमित्राला नोटीस काढण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...विजयपूर रोडवरील डॉ. रिझवानूल मंजूरउल हक यांच्या अॅपेक्स हॉस्पिटलमध्ये नागरबाई जाधव यांना २० ऑक्टोबरला दाखल केले होते. या हॉस्पिटलमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना लागू असतानाही उपचारासाठी पैसे घेतले जात असून, रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची लेखी तक्रार २९ ऑक्टोबरला विनायक गायकवाड यांनी महापालिकेकडे तसेच पोलिस प्रशासनाकडेही दिली होती..त्यानंतर याच हॉस्पिटलच्या अनेक तोंडी तक्रारीही महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी महापालिका आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने यांनी अचानक भेट देऊन तेथील रुग्णांशी चर्चा केली. नातेवाइकांकडून व प्रशासनाकडून माहिती घेतली. तसेच रुग्णांच्या नोंदी तपासल्या. यावेळी आरोग्याधिकाऱ्यांना माहितीमध्ये तफावत आढळून आली. रुग्णांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे निदर्शनास आले. हॉस्पिटलमध्ये योजना लागू असतानाही पैसे घेऊन उपचार करण्याची खासगी पद्धतही येथे सुरू असल्याचे दिसून आले. या हॉस्पिटलमधील योजनेची चौकशी व्हावी, तसेच रुग्णांना योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे कृत्य केल्याप्रकरणी हॉस्पिटल प्रशासनावर कारवाई करण्यासंबंधीचे पत्र महापालिकेने जिल्हा शल्यचिकित्साकांकडे पाठविले आहे..याबाबत डॉ. रिझवानूल मंजूरउल हक यांच्या अॅपेक्स हॉस्पिटलचे डॉक्टर व प्रशासन यांच्याशी संपर्क साधला असता, आरोग्याधिकाऱ्यांच्या तपासणीत तक्रारीनुसार कोणतीच माहिती आढळली नसल्याचे त्यांनी सांगितले..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .आरोग्याधिकाऱ्यांच्या तपासणीतील माहितीउपचार योजनेत हवे की प्रायव्हेट? अशी विचारणा रुग्णांना केली जाते.प्रायव्हेट म्हटलं की रुग्णावर योजनेतून उपचार केले जातात अन् पैसे घेतले जातात.योजनेत रुग्णांला मोफत जेवण देण्याची व्यवस्था असताना दिले जात नाही.रुग्ण चौकस असेल तर मोफत उपचार, अज्ञानी असेल तर फसलाच, अशी स्थिती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.