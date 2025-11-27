सोलापूर

धक्कादायक प्रकार ! 'साेलापुरातील हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची फसवणूक'; शासनाच्या आराेग्य याेजना लागून असून घेतले पैसे, नेमकं काय घडलं?

Solapur Hospital Scam: याबाबत काही रुग्णांनी धाडसाने आवाज उठवत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली. प्रकरणाची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त करत हॉस्पिटल प्रशासनाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली. आरोग्य विभागाच्या पथकाने हॉस्पिटलला भेट देऊन तपास सुरू केला असून कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे.
Solapur hospital accused of taking money from patients covered under government health scheme; inquiry initiated.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : विजापूर रोडवरील ॲपेक्स हॉस्पिटलमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेतल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली होती. या तक्रारीनुसार आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने यांनी आज हॉस्पिटलची तपासणी केली असता, तक्रारीत तथ्य असल्याचे निदर्शनास आले. आरोग्याधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर हॉस्पिटलची मान्यता रद्द होण्याच्या भीतीने सध्या उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना योजनेतून उपचारासह मोफत जेवणही सुरू केल्याचे दिसून आले. याबाबत संबंधित आरोग्यमित्राला नोटीस काढण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे.

