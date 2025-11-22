सोलापूर

Solapur : सोनाराच्या बाथरूममध्ये चांदीची बादली, आयकर विभागाचा सराफ आणि बिल्डर्सवर छापा

Solapur : सोलापुरात आयकर विभागाने सराफ आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकले. या छाप्यात मोठं घबाड हाती लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. अद्याप आयकर विभागाकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
IT Shock in Solapur: Silver Bucket Recovered During Raid

सोलापुरात गेल्या तीन दिवसांपासून सराफ आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकले जात आहेत. आयकर विभागानं या छाप्यात अनेक उद्योजकांवर कारवाई केलीय. इतर राज्यातले आणि जिल्ह्यातले अधिकारी या छाप्यात सहभागी असून कसून चौकशी केली जात आहे. एका सराफ व्यावसायिकाच्या बाथरूममध्ये चांदीची बादली सापडल्याची माहिती समोर येतेय.

