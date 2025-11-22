Solapur : सोनाराच्या बाथरूममध्ये चांदीची बादली, आयकर विभागाचा सराफ आणि बिल्डर्सवर छापा

सोलापुरात गेल्या तीन दिवसांपासून सराफ आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकले जात आहेत. आयकर विभागानं या छाप्यात अनेक उद्योजकांवर कारवाई केलीय. इतर राज्यातले आणि जिल्ह्यातले अधिकारी या छाप्यात सहभागी असून कसून चौकशी केली जात आहे. एका सराफ व्यावसायिकाच्या बाथरूममध्ये चांदीची बादली सापडल्याची माहिती समोर येतेय..आयकर अधिकाऱ्यांनी छापा टाकण्यासाठी सुरुवातीला सराफाच्या निवासस्थानी पाहणी केली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या पथकासह छाप्यासाठी दाखल झाले. छाप्यावेळी परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. ५० पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहे..अजितदादांचा आमदार अडचणीत, अटकेची टांगती तलवार; राजकीय वर्तुळात खळबळ .आयकर छाप्यावेळी ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना बंदोबस्तासाठी तैनात केलंय त्यांनाही कल्पना दिली नव्हती की कुठं आणि कशासाठी बंदोबस्त असणार आहे. थेट गाडीतून छाप्याच्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांना माहिती दिली गेली. अचानक पडलेल्या छाप्यानं सराफ व बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत..एका सराफाकडे जुने सोन्याचे दागिने मोठ्या प्रमाणावर सापडले आहेत. तर बाथरूममध्ये चांदीची बादली सापडल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आयकर विभागाकडून कारवाईसाठी १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी तैनात करण्यात आलेत..छाप्यावेळी कोणत्याही प्रकारे माहिती बाहेर जाऊ नये किंवा गैरप्रकार होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्यात येते. छाप्यासाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जेवणाचे डबे आणले जातात. बाहेरून जे डबा घेऊन येतात त्यांनाही आत पाठवलं जात नाही. पोलिसांकडूनच ते आतल्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येतात अशी माहिती समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.