सोलापूर

Solapur Businessman Suicide : धक्कादायक घटना! 'साेलापुरातील कारखानदाराने जीवन संपवले'; व्याजासह मुद्दल देऊनही पैसे मागितल्याने टाेकाचे पाऊल..

Tragedy in Solapur : व्याजासह मुद्दल देऊनही त्यांनी माल विकला व पुन्हा पैसे मागितल्याने प्रकाश तुळजाराम एक्कलदेवी (वय ५७) यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. वडिलांच्या आत्महत्येस बलदवाच कारणीभूत असल्याची फिर्याद मुलगा युवराज एक्कलदेवी यांनी एमआयडीसी पोलिसांत दिली आहे.
Solapur factory owner ends life after alleged harassment over loan repayment.
Solapur factory owner ends life after alleged harassment over loan repayment.esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: कारखान्यातील २५ लाखांचा माल तारण ठेवून श्रीस्नेह एंटरप्राइजेसचे मालक श्रीकांत मदनलाल बलदवा (रा. विणकर वसाहतीमागे, अक्कलकोट रोड) यांच्याकडून तीन वर्षांपूर्वी ४ टक्के व्याजाने १० लाख रुपये घेतले होते. व्याजासह मुद्दल देऊनही त्यांनी माल विकला व पुन्हा पैसे मागितल्याने प्रकाश तुळजाराम एक्कलदेवी (वय ५७) यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. वडिलांच्या आत्महत्येस बलदवाच कारणीभूत असल्याची फिर्याद मुलगा युवराज एक्कलदेवी यांनी एमआयडीसी पोलिसांत दिली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
FIR
endlife
police case
Businessman
district
Financial issues
personal loan
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com