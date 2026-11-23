सोलापूर : बोअरवेल्समध्ये पडली दीड वर्षाची चिमुकली! जिल्हाधिकारी घटनास्थळी, मुलीला सुखरूप बाहेर काढले रविवारी रात्री १० वाजता जळोली (ता. पंढरपूर) येथे साखर कारखान्यालगत गोरख कांतिलाल नरसाळे यांच्या शेतातील बंद बोअरवेलमध्ये ऊसतोड मंजुराचा लहान बाळ दीड वर्षाचे पडले आहे..साधारण 50 ते 45 फुट खोल अंतरावर आहे. ही घटना दुपारी झालेली आहे. घटानास्थळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार सचिन लंगुटे ,करकंब पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी व बीट अंमलदार, पोलीस पाटील, तसेच 02 रेस्क्यू टीम हजर असून .आज सोमवारी सकाळी नऊ वाजता लहान मुलगी उष्मती राहुल गावित (वय दीड वर्षे, रा. शिसा, ता. धडगाव जि. नंदुरबार) हिला बंद बोअरवेलमधून बाहेर काढण्यात आले. तिला उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.