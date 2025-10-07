सोलापूर

माेठी बातमी! 'डीजेमुक्ती'नंतर आता 'भाेंगेमुक्त' साेलापूर; २८९ धार्मिक स्थळांवरील भोंगे, स्पीकर काढले..

Solapur Declared ‘Bhonge-Mukt’: सोलापूर शहर पोलिसांनी प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ट्रस्टी, मौलवी, शहर काझी यांच्यासमवेत बैठका घेतल्या. त्यावेळी सर्वांनी सकारात्मकता दर्शवत सोलापूर शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, शहरात शांतता राहावी म्हणून स्वत:हून भोंगे काढून घेतले.
Solapur police and civic officials remove loudspeakers from 289 religious places as part of the ‘Bhonge-Mukt’ campaign.

Solapur police and civic officials remove loudspeakers from 289 religious places as part of the ‘Bhonge-Mukt’ campaign.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सण-उत्सवांचे शहर अशी ओळख असलेल्या सोलापूरने पुन्हा एकदा आदर्श घालून दिला आहे. यंदा शहरात पहिल्यांदाच गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव ‘डीजेमुक्त’ पार पडले. आता सोलापूर शहरातील ८९३ धार्मिक स्थळांपैकी कायमस्वरूपी भोंगे लावणाऱ्या २८९ स्थळांवरील भोंगे काढण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या आवाहनानंतर धार्मिक स्थळांवरील भोंगे, लाउडस्पीकर सर्वांनी स्वत:हून काढल्याने शहर ‘भोंगेमुक्त’ही झाले आहे.

Loading content, please wait...
police
Action
Campaign
district
Noise Pollution
community
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com