Solapur LPG Cylinder: सोलापुरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नवा नियम; ऑनलाइन बुकिंग बंधनकारक, २५ दिवसांनंतरच दुसरा सिलिंडर

सोलापूर : सणासुदीत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार गॅस कंपन्यांनी घरगुती सिलिंडरसाठी ऑनलाइन बुकिंग बंधनकारक केले आहे. आता २५ दिवसानंतर दुसरा सिलिंडर मिळतो. त्यासाठी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर मिस कॉल देऊन किंवा वितरकांमार्फत देखील सिलिंडर बुकिंग करता येतो. त्यासाठी नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला ओटीपी व कोड क्रमांक द्यावा लागतो..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मार्च महिन्यात व्यावसायिक व घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा झाला होता. त्यावेळी गॅस गोडावूनबाहेर ग्राहकांच्या लांबलचक रांगा पहायला मिळाल्या. असा प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी आता घरगुती ग्राहकांना २५ दिवसानंतरच दुसरा सिलिंडर मिळतो, त्यासाठी ऑनलाइन बुकिंगचे बंधन घातले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ११ लाख ग्राहक असून त्यांच्यासाठी (सिलिंडर संपणारे) दररोज २० हजार सिलिंडर लागतात. .ऑनलाइन बुकिंग केल्याशिवाय कोणत्याही वितरकांनी ग्राहकास सिलिंडर देऊ नये, अशा सूचना जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागाने दिल्या आहेत. ऐनवेळी सिलिंडर संपले आणि आधी बुकिंग केले नसल्यास वितरक त्यांच्याकडील शिल्लक टाकी ग्राहकाला देतो, पण त्यासाठी आधी बुकिंग करून घेतले जाते. त्यानंतर त्या ग्राहकाला पुढील २५ दिवसानंतरच दुसरे गॅस सिलिंडर दिले जाते. आता सणासुदीचे दिवस असून नोव्हेंबरमध्ये दिवाळी आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्या गरजेनुसार सिलिंडर बुकिंग करून ठेवावे, असे आवाहन पुरवठा विभागाने केले आहे..१२ ऐवजी ४ सिलिंडरसाठीच सबसिडीकेंद्र शासनाने गावागावातील महिलांना होणारा धुराचा त्रास कमी होण्यासाठी ‘उज्ज्वला गॅस योजना’ सुरू केली. त्याअंतर्गत वर्षातील १२ सिलिंडरसाठी दरमहा सरासरी ३०० रुपयांप्रमाणे सबसिडीही दिली. त्यानंतर ही मर्यादा ८ सिलिंडरपर्यंत केली. मात्र, आता १२ महिन्यांतील ४ सिलिंडरसाठीच सबसिडी मिळते. सध्या २६२ रुपये सबसिडी असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..व्यावसायिक गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी दिवसांची मर्यादा नाही, कारण त्यावर शासनाकडून सबसिडी दिली जात नाही. पण, घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी २५ दिवसांची मर्यादा घातली आहे. त्यासाठी ग्राहकाने आधी बुकिंग करणे आवश्यक आहे. बुकिंगशिवाय कोणत्याही ग्राहकाला घरगुती सिलिंडर दिले जात नाही.- ओंकार पडोळे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर शहर.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सोलापुरातील सिलिंडरची स्थितीएकूण घरगुती ग्राहक११.१३ लाखदररोज लागणारे सिलिंडर२०,०००दरमहा लागतात सिलिंडर५ लाखसध्या मिळणारी सबिसिडी२६२ रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.