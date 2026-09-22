सोलापूर

Solapur LPG Cylinder: सोलापुरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नवा नियम; ऑनलाइन बुकिंग बंधनकारक, २५ दिवसांनंतरच दुसरा सिलिंडर

Solapur LPG Rule Requires Online Booking For Second Cylinder: घरगुती गॅससाठी ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य; २५ दिवसांचा अवधी पूर्ण झाल्यावरच दुसरा सिलिंडर, नियम मोडणाऱ्या वितरकांवर लक्ष
Solapur LPG News New Domestic Gas Cylinder Rule Requires Online Booking And 25 Day Gap For Second Cylinder

Solapur LPG News New Domestic Gas Cylinder Rule Requires Online Booking And 25 Day Gap For Second Cylinder

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सणासुदीत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार गॅस कंपन्यांनी घरगुती सिलिंडरसाठी ऑनलाइन बुकिंग बंधनकारक केले आहे. आता २५ दिवसानंतर दुसरा सिलिंडर मिळतो. त्यासाठी कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर मिस कॉल देऊन किंवा वितरकांमार्फत देखील सिलिंडर बुकिंग करता येतो. त्यासाठी नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला ओटीपी व कोड क्रमांक द्यावा लागतो.

Loading content, please wait...
online
district
Domestic
LPG cylinders
Solapur
cylinder booking efficiency
Marathi News Esakal
www.esakal.com