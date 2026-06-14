Solapur Malshiras Pickup Accident : देवदर्शन ठरले अखेरचे! सोलापूरमध्ये भीषण अपघात; पिकअप गाडी विहिरीत पडल्याने १४ जणांचा मृत्यू

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात भीषण अपघात घडला आहे. म्हसवड ते पंढरपूर मार्गावर तांदूळवाडी गावाजवळ एका भीषण अपघातात १४ जणांचा मृत्यू झाला. पिकअप गाडी रस्त्यावरून घसरून शेजारच्या विहिरीत पडल्याने हा मोठा अपघात झाला. . अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सर्व १४ जण पंढरपूर तालुक्यातील रांजणी गावचे रहिवासी आहेत. ते म्हसवड येथील सिद्धनाथ देवस्थानाच्या दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेऊन गावाकडे परत येत असताना हा दुर्दैवी अपघात घडला.अपघात कसा घडला? .माळशिरस तालुक्यातील तांदूळवाडी गावाजवळ पिकअप गाडी नियंत्रण सुटून रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विहिरीत कोसळली. गाडीत गर्दी असल्याने बचाव कार्यात अडचणी आल्या. स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदत कार्य सुरू केले. .मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल आणि पोलिस यंत्रणा पोहोचली असून.मृतांचे मृतदेह बाहेर काढण्याचे तसेच जखमींना रुग्णालयात पोहोचवण्याचे जात आहे. पोलिसांनी अपघाताची नोंद करून अधिक तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.