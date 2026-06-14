सोलापूर

Solapur Malshiras Pickup Accident : देवदर्शन ठरले अखेरचे! सोलापूरमध्ये भीषण अपघात; पिकअप गाडी विहिरीत पडल्याने १४ जणांचा मृत्यू

Malsiras Pickup Accident : म्हसवड–पंढरपूर मार्गावर पिकअप गाडी विहिरीत कोसळल्याने १४ जणांचा मृत्यू झाला. सर्व मृत व्यक्ती पंढरपूर तालुक्यातील रांजणी गावचे रहिवासी होते. ते म्हसवड येथील सिद्धनाथ देवस्थानाच्या दर्शनावरून परत येत होते.
A tragic scene near Tandulwadi village in Solapur district

A tragic scene near Tandulwadi village in Solapur district

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात भीषण अपघात घडला आहे. म्हसवड ते पंढरपूर मार्गावर तांदूळवाडी गावाजवळ एका भीषण अपघातात १४ जणांचा मृत्यू झाला. पिकअप गाडी रस्त्यावरून घसरून शेजारच्या विहिरीत पडल्याने हा मोठा अपघात झाला.

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