Solapur Marathon:धावण्याचा संकल्प करूया, सोलापूरच्या आरोग्यासाठी! ‘सकाळ’च्या वतीने ५ ऑक्टोबरला भव्य मॅरेथॉन; तीन, पाच, दहा कि.मी. विभागांत स्पर्धा

Solapur Marathon 2025 : कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक आरोग्याबाबत लोक जागृत झाले आहेत. स्वतःला आणि कुटुंबाला फीट ठेवण्यासाठी व्यायाम अत्यावश्यक झाला आहे. धावणे हा सर्वांना सहजरीत्या जमेल असा सर्वात सोपा आणि अधिक परिणामकारक व्यायाम प्रकार आहे.
Citizens of Solapur set to participate in Sakal’s October 5 marathon for health awareness.

सोलापूर : ‘चला धावूयात, सोलापूरच्या आरोग्यासाठी’ हे ब्रीद घेऊन सकाळ माध्यम समूहाच्यावतीने येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी सोलापूरमध्ये भव्य मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय धावपटूंपासून सोलापूरातील अबालवृद्धांचा या मॅरेथॉनमध्ये सहभाग राहणार आहे.

