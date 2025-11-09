सोलापूर

१४ महिन्यांच्या लेकराला विष पाजलं, नंतर आईने स्वत:ला संपवलं; सोलापूर हादरलं

Barshi Women Ended Herself : सोलापुरात एका २५ वर्षीय विवाहित महिलेनं तिच्या १४ महिन्यांच्या चिमुकल्याला विष पाजल्यानंतर गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. चिमुकल्याची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
सूरज यादव
सोलापुरात एका २५ वर्षीय महिलेनं चिमुकल्याला विष पाजून आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. बार्शी शहरातील वाणी प्लॉट परिसरात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. महिलेचं नाव अंकिता वैभव उकिरडे असं असून तिला १४ महिन्यांचा मुलगा आहे. अंकिताने मुलाला विष पाजलं. त्यानंतर साडीने गळफास घेत आत्महत्या केली. शुक्रवारी सकाळी हा सगळा प्रकार उघडकीस आला. अंकिताचा मुलगा अन्विक वाचला आहे तर अंकिताचा मृत्यू झाला.

