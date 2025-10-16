सोलापूर

Solapur-Mumbai Flight : सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा शुभारंभ, औद्योगिक विकासाला गती

Inauguration of Solapur-Mumbai Air Service : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा प्रारंभ करण्यात आला असून, यामुळे सोलापूरच्या औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाला गती मिळेल, तसेच यावेळी विविध संस्थांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दीड कोटींहून अधिकचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
सोलापूर : येथे सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सुभाष देशमुख आदी उपस्थित होते.

