Solapur-Mumbai Flight : सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा शुभारंभ, औद्योगिक विकासाला गती

सोलापूर : येथे सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सुभाष देशमुख आदी उपस्थित होते. .नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या सोलापूर-मुंबई विमानसेवेमुळे सोलापूर परिसरातील औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, पर्यटनक्षेत्राला चालना मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण हेातील. येत्या काळात सोलापूरला रात्री लँडिंग सुविधा आणि बोईंग विमानसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..Pune News: उपचार न करताच डिस्चार्जची घाई; बिबवेवाडीतील कामगार विमा रुग्णालयात रुग्णाची हेळसांड.यावेळी बालाजी आमाईसच्यावतीने एक कोटीचा धनादेश, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने २५ लाख आणि श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळ अक्कलकोट यांच्यातर्फे २१ लाख, दुधनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने ११ लाख रुपयांचे धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.