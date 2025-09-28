सोलापूर

Solapur Mumbai Flight: सोलापूर- मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरला सुरु होणार, जाणून घ्या तिकीटाची किंमत किती?

Solapur–Mumbai Flight Service Launch Date: सोलापूरकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सोलापूर- गोवा विमानसेवा नंतर आता सोलापूर- मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात येत आहे. जर तुम्ही मुंबईला विमानाने प्रवास करणार असला, तर जाणून घ्या तिकीटाची किंमत किती?
Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

सोलापूर–मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरपासून मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार या दिवशी सुरु होणार आहे.

या विमानसेवेचे तिकीट ३,९९९ रुपये असून बुकिंग २७ सप्टेंबरपासून सुरु झाले आहे.

मुंबईहून सोलापूरला १२:५० ला प्रस्थान व २:१० ला आगमन, आणि सोलापूरहून २:४० ला प्रस्थान व ४:१० ला मुंबई आगमन होईल.

Solapur

