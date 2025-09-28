Solapur Mumbai Flight: सोलापूर- मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरला सुरु होणार, जाणून घ्या तिकीटाची किंमत किती?

थोडक्यात:सोलापूर–मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरपासून मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार या दिवशी सुरु होणार आहे.या विमानसेवेचे तिकीट ३,९९९ रुपये असून बुकिंग २७ सप्टेंबरपासून सुरु झाले आहे.मुंबईहून सोलापूरला १२:५० ला प्रस्थान व २:१० ला आगमन, आणि सोलापूरहून २:४० ला प्रस्थान व ४:१० ला मुंबई आगमन होईल. .Solapur: सोलापूरकर ज्या स्वप्नांची वाट पाहत होते. ते लवकरच पूर्ण होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सोलापूर - गोवा विमानसेवा सुरु झाल्यानंतर आता सोलापूर- मुंबई विमानसेवेचा मुहूर्त १५ ऑक्टोबर आहे..याशिवाय सोलापूर- बेंगळुरू विमानसेवादेखील याच दिवशी चालू करणार आहेत. अनेक वर्षांपासूनची सोलापूरकरांची असलेली प्रतीक्षा आता संपणार आहे. सोलापूर- मुंबई विमानसेवाचे तिकीट बुकींग सुरु झाले असून ही सेवा आठवड्यातून मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार या दिवशी उपलब्ध असेल..Microdosing Exercise: मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे काय? जाणून घ्या याचे महत्व आणि फायदे.तिकीट किती?सोलापूर- मुंबई विमानसेवाचे तिकीट ३,९९९ रुपये आहे. आणि २७ सप्टेंबर पासून तिकीट विक्री सुरु झाली असून, मुंबईहून सोलापूरला येणारी पहिली फ्लाईट पूर्णपणे बुक झाली आहे..उड्डाण वेळापत्रकमुंबई ते सोलापूरविमान दुपारी १२:५० वाजता मुंबईहून निघेल आणि २:१० वाजता सोलापूरला पोहोचेल.सोलापूर ते मुंबईविमान दुपारी २:४० वाजता सोलापूरहून निघेल आणि ४:१० वाजता मुंबईला पोहोचेल..Mental Health Youth: तरुणांमध्ये मानसिक ताण का वाढतोय? ओळखा सुरुवातीची लक्षणे.FAQs1. सोलापूर–मुंबई विमानसेवा कधीपासून सुरु होत आहे? (When will the Solapur–Mumbai flight service start?)ही सेवा १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु होत आहे.2. या विमानसेवेचे तिकीट किती आहे? (What is the ticket price for the Solapur–Mumbai flight?)तिकीटाची किंमत ३,९९९ आहे.3. विमान आठवड्यातून कोणत्या दिवशी चालेल? (On which days will the flight operate weekly?)मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार या दिवशी ही सेवा उपलब्ध आहे.4. सोलापूर–मुंबई फ्लाइटची वेळ काय आहे? (What is the flight schedule between Solapur and Mumbai?)सोलापूरहून विमान २:४० ला निघेल आणि मुंबईला ४:१० ला पोहोचेल; मुंबईहून १२:५० ला निघेल आणि सोलापूरला २:१० ला पोहोचेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.