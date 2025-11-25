सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर शहरात १५ अनधिकृत शेडवर फिरविला जेसीबी'; पाथरूट चौकात महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाची कारवाई !

Solapur demolition: सोलापूर शहरात महापालिकेच्या अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई करत पाथरूट चौक परिसरातील तब्बल १५ अनधिकृत शेडवर जेसीबी फिरवून ते हटवले. गेल्या काही दिवसांपासून या भागात अनधिकृत बांधकामे वाढत असल्याच्या तक्रारींनंतर महापालिका प्रशासनाने हे पाऊल उचलले.
JCB Action on 15 Illegal Sheds in Solapur; Municipal Team Conducts Operation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शहरातील पाथरूट चौक परिसरात महापालिकेच्या २४ आसनी सार्वजनिक शौचालयाचे बेकायदेशीररित्या पाडकाम करून त्या जागेवर उभारलेले १५ अनधिकृत पत्र्याचे शेड आज जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आले. महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने आज ही कारवाई केली.

Action
solapur municipal corporation
district
Demolition
Solapur
footpath encroachment
Illegal structures demolition

