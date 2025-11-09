Protest erupts in Solapur after civic body hires retired employees instead of providing opportunities to unemployed youth.

Protest erupts in Solapur after civic body hires retired employees instead of providing opportunities to unemployed youth.

Sakal

सोलापूर

माेठी बातमी! 'सोलापूर महापालिकेत बेरोजगार तरुणांना डावलून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची भरती'; जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

Controversy Erupts in Solapur: महापालिकेतील कायम कर्मचाऱ्यांची कामाची कमी असणारी गती अन् तज्ज्ञ असल्याच्या नावाखाली निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा मानधनावर नियुक्त करण्याचा सपाटा महापालिकेने लावला आहे. एकीकडे नियमित काम करणाऱ्या मानधनावरील युवकांना पैसे नसल्याने तीन महिन्यांतून एकदा वेतन दिले जाते.
Published on

सोलापूर: महापालिकेत महत्त्वाच्या विविध विभागात भरतीसाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. पेन्शन इतकेच मानधन या कर्मचाऱ्यांना देऊन नियुक्ती केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे असल्यानेच या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून पुन्हा संधी दिली जात असून या नियुक्त्यांमुळे पुन्हा तीच माणसे खुर्चीवर ठिय्या मांडून बसणार असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

Loading content, please wait...
Youth
Recruitment
Employees
district
Maharashtra Politics
Municipal Commissioner
Political Controversy
controversy
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com