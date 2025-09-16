Solapur Municipal Corporation: 'साेलापूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी वीणा पवार'; रवी पवार यांची पुण्याला बदली, दहा महिने कार्यकाळ

सोलापूर: ‘स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ आदी मोहिमेअंतर्गत केवळ दहा महिन्यांत रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी करत नवा पॅटर्न निर्माण करणारे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांची पुणे महापालिकेत उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नूतन अतिरिक्त आयुक्त म्हणून वीणा पवार यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने सोमवारी काढले आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.रवी पवार हे २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अतिरिक्त आयुक्तपदी रुजू झाले होते. केवळ दहा महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी चांगली कामगिरी बजावली. महापालिकेत रुजू होताच त्यांनी शहर पातळीवर महापालिकेतील विविध आठ विभागांची मोट बांधून स्वच्छता मोहीम यशस्वी करून दाखवली. शहरात पान, गुटखा खाऊन अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाई मोहीम राबवली..सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत अनुकंपा आणि लाड कमिटीच्या वारसांना नियुक्त आदेश दिले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची घडी बसवीत, स्वच्छते संदर्भात एक नवा पॅटर्न निर्माण केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत प्रथमच प्रशिक्षण देऊन जबाबदारीची जाणीव करून दिली. एक लोकाभिमुख अधिकारी म्हणून ते परिचित झाले. त्यांची बदली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पवार यांची बदली पुणे महापालिकेत करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव पुणे महापालिकेत रिक्त असलेल्या उपायुक्त पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.यासंदर्भातील शासन आदेश मंत्रालयातून नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी - छापवाले यांनी जारी केला आहे. या संदर्भातील आदेश नगर विकास विभाग अवर सचिव अ.का. लक्कस यांनी काढले आहेत. दोन्हीही अधिकाऱ्यांना तातडीने १६ सप्टेंबर रोजी रुजू होण्याचेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.