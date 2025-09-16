सोलापूर

Solapur Municipal Corporation: 'साेलापूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी वीणा पवार'; रवी पवार यांची पुण्याला बदली, दहा महिने कार्यकाळ

Administrative Shuffle: रवी पवार हे २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अतिरिक्त आयुक्तपदी रुजू झाले होते. केवळ दहा महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी चांगली कामगिरी बजावली. महापालिकेत रुजू होताच त्यांनी शहर पातळीवर महापालिकेतील विविध आठ विभागांची मोट बांधून स्वच्छता मोहीम यशस्वी करून दाखवली.
Veena Pawar takes over as Additional Commissioner of Solapur Municipal Corporation; Ravi Pawar transferred to Pune.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: ‘स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ आदी मोहिमेअंतर्गत केवळ दहा महिन्यांत रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी करत नवा पॅटर्न निर्माण करणारे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांची पुणे महापालिकेत उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नूतन अतिरिक्त आयुक्त म्हणून वीणा पवार यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने सोमवारी काढले आहेत.

