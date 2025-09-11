सोलापूर: महापालिका आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करणे आणि महिला कर्मचाऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरणे, अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींकडून दबाव टाकणे. या प्रकारांना वैतागलेल्या अधिकाऱ्यांनी श्रीकांत बोरगे यांच्या विरोधात राज्य शासनाकडे कारवाई करण्यासंबंधी अहवाल पाठविला आहे. तर संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दिले आहे. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारले आहेत. सरकारी सेवेत समावेश, वेतनवाढ, भविष्य निर्वाह निधी आणि आरोग्य विमा यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोरील पूनम गेटवर एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आरोग्य विभागातील सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे. आंदोलनामुळे रुग्णांची गैरसोय होऊ नये. त्यामुळे आंदोलकांना नोटीस बजावा आणि शासनस्तरावर याबाबत सकारात्मक सुरू आहे, याची माहिती देऊन त्यांचे आंदोलन थांबविण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला शासनाकडून आदेश प्राप्त झाले होते. .त्या आदेशानुसार मनपाचे आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने आणि सीपीएम प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी अरुंधती हराळकर हे आंदोलनस्थळी कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी गेले. परंतु, महापालिकेत काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी श्रीकांत बोरगे यांच्यासह काही कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय अधिकारी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. वैद्यकीय अधिकारी यांनी अपमानास्पद वागणूक दिल्याची लेखी तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे विशाखा समितीअंतर्गत केली आहे. तर आयुक्तांनी बोरगेवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे..अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा दबावसंबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांनी बोरगे यांच्या विरोधात महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दिली. ही माहिती समजताच शासनाकडे तक्रार अहवाल पाठवून नये, यासाठी अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला..महापालिकेत काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्यास त्यांची बाजू मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. या घटनेनंतर अनेकांनी यापूर्वीचे काही प्रकरणे समोर आली आहेत. या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.- आशिष लोकरे, उपायुक्त.Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.मी चुकीचे असे कोणतेही कृत्य केले नाही. मला विनाकारण यामध्ये ओढले जात आहे. माझ्याविरोधात दिलेली तक्रार ही खोटी आहे. मी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींकडे जात नाही. दबाव आणत नाही.- श्रीकांत बोरगे, एनएचएम कर्मचारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.