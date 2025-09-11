सोलापूर

Solapur Municipal:' महिला अधिकाऱ्यांस कर्मचाऱ्याची अरेरावी'; आयुक्‍तांकडे लेखी तक्रार,साेलापूर मनपाने शासनाला पाठविला कारवाईचा अहवाल

Misconduct Allegation in Solapur Municipal Corporation: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारले आहेत. सरकारी सेवेत समावेश, वेतनवाढ, भविष्य निर्वाह निधी आणि आरोग्य विमा यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोरील पूनम गेटवर एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
Solapur Municipal Corporation submits action report after female officer’s complaint of misconduct.

सोलापूर: महापालिका आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करणे आणि महिला कर्मचाऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरणे, अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींकडून दबाव टाकणे. या प्रकारांना वैतागलेल्या अधिकाऱ्यांनी श्रीकांत बोरगे यांच्या विरोधात राज्य शासनाकडे कारवाई करण्यासंबंधी अहवाल पाठविला आहे. तर संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दिले आहे.

