Solapur News:'साेलापूर महापालिकेतील ४३ लिपिकांच्या बदल्या'; ३८ कनिष्ठ, २ वरिष्ठ मुख्‍य लेखनिक, ३ वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांचा समावेश

Major Administrative Shuffle: महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांच्या नियंत्रण आणि मार्गदर्शनाखाली सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक रजाक पेंढारी यांच्या माध्यमातून या विभागाने बदल्याचे नियोजन केले. बदल्या संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी आज आदेश काढले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : महापालिकेतील ४३ लिपिकांच्या विविध विभागात अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ३८ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, २ वरिष्ठ मुख्य लेखनिक तर ३ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आज या संदर्भात आदेश काढले आहेत.

