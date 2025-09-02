सोलापूर : महापालिकेतील ४३ लिपिकांच्या विविध विभागात अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ३८ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, २ वरिष्ठ मुख्य लेखनिक तर ३ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आज या संदर्भात आदेश काढले आहेत. .Solapur News: लक्ष्मीदिवशीच माळगे कुटुंबीय झाले पोरके! अतिवृष्टीमुळे पिके वाया, कर्जाच्या ओझ्यामुळे जीवन संपवले.महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय कारणास्तव नमूद बिगर तांत्रिक पदावर कार्यरत सेवकांची नमूद कार्यालयाकडे या आदेशाच्या दिनांकापासून बदलीने नियुक्ती करण्यात येत आहे. यामध्ये मुख्य लेखा परीक्षक विभागातील वरिष्ठ मुख्य लेखनिक जयंत क्षीरसागर यांची अंतर्गत लेखा परीक्षक विभागात बदली करण्यात आले आहे. अंतर्गत लेखापरीक्षक विभातील वरिष्ठ मुख्य लेखनिक अमर कादे यांची मुख्य लेखापरीक्षक विभागात बदली झाली आहे..तीन वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांच्याही बदल्या झाल्या असून यामध्ये शहाजहानबेगम शेख यांची आरोग्य विभागातून विभागीय कार्यालय क्रमांक आठ मध्ये बदली करण्यात आली आहे. विभागीय कार्यालय क्रमांक आठ येथील तेजस्विता कासार यांची आरोग्य विभागाकडे तर भूमी व मालमत्ता कार्यालयाकडील निर्मलकुमार शितोळे यांची निवडणूक व जनगणना विभागाकडे बदली झाली आहे. तसेच ३८ कनिष्ठ श्रेणी लिपिकांच्याही महापालिकेतील विविध विभागात बदल्या करण्यात आल्या आहेत. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांच्या नियंत्रण आणि मार्गदर्शनाखाली सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक रजाक पेंढारी यांच्या माध्यमातून या विभागाने बदल्याचे नियोजन केले. बदल्या संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी आज आदेश काढले आहेत..संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी साप्रवि कडील ३० नोव्हेंबर २०२०चे कार्यालयीन आदेशातील निर्देशानुसार त्यांचेकडील असलेले कार्यभार खातेप्रमुख यांचेकडे २ सप्टेंबर २०२५ अखेर हस्तांतर करूनच बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना या आदेशान्वये त्यांचे सध्याचे कार्यरत पदावरून वरीलप्रमाणे कार्यभार हस्तांतरण करताच ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी नेमून दिलेल्या बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन रिपोर्ट एक प्रत सामान्य प्रशासन विभागाकडे बिनचूकपणे सादर करावी. संबंधित विभागांनी सदर अधिकारी/ कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडे तत्काळ सादर करावी, असे महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे..Maratha Reservation:'साेलापूर जिल्ह्यातून मराठा आंदोलकांसाठी मदतीचा ओघ सुरूच'; भाकरी, चटणी, ठेचा, पाणी बॉटल घेऊन वाहने रवाना.दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाईबदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित खातेप्रमुख यांनी या कार्यालयाकडे सादर करावा. बदली प्रकरणी कुठल्याही प्रकारे राजकीय दबाव अथवा संघटनेमार्फत दबाव आणल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्र. २३ चे उल्लंघन केल्याचे समजून त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी, असे महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे आदेशात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.