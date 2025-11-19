Solapur Politics:'सोलापूर जिल्ह्यात नगराध्यक्षपदाचे २५, तर नगरसेवकचे ४८२ अर्ज बाद'; हरकतींमुळे रात्री उशिरापर्यंत छाननी, सांगोल्यात काय घडलं?

सोलापूर : जिल्ह्यातील १२ नगरपालिकांमध्ये १२ नगराध्यक्षपदांसाठी १४६ तर नगरसेवक पदांसाठी २२६१ उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले होते. या उमेदवारी अर्जांची मंगळवारी छाननी प्रक्रिया झाली. यामध्ये पंढरपूर, कुर्डुवाडी व करमाळा नगरपालिकेतील नगराध्यक्षपदाचे सर्व अर्ज मंजूर करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत प्राप्त माहितीनुसार नगराध्यक्षपदासाठीचे २५ तर नगरसेवक पदासाठीचे ४८२ उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आले..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...पंढरपूर नगरपालिकेसाठी नगराध्यक्ष पदासाठी प्राप्त ८ पैकी ८ अर्ज मंजूर करण्यात आले. नगरसेवक पदासाठी ३६६ पैकी ३९ अर्ज बाद झाले असून ३२१ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. बार्शी नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठी प्राप्त १० पैकी १ अर्ज बाद झाला तर ९ अर्ज मंजूर झाले. नगरसेवक पदासाठी २९६ पैकी १०० अर्ज बाद झाले तर १९६ अर्ज मंजूर झाले..कुर्डुवाडी नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठीचे दहाचे दहा अर्ज मंजूर झाले. नगरसेवक पदासाठी १६४ पैकी १५ अर्ज बाद झाले तर १४९ अर्ज मंजूर झाले. करमाळा नगरपालिकेतील एकही अर्ज बाद झाला नाही. नगराध्यक्ष पदासाठीचे प्राप्त १५ अर्ज व नगरसेवक पदासाठीचे प्राप्त २५४ अर्ज मंजूर करण्यात आले..दुधनी नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठीचे प्राप्त ७ पैकी २ अर्ज बाद झाले तर नगरसेवक पदासाठीचे प्राप्त ९७ पैकी ४४ अर्ज बाद झाले असून ५३ अर्ज मंजूर झाले. अक्कलकोट नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठीचे प्राप्त ११ पैकी ४ अर्ज बाद झाले असून ७ अर्ज मंजूर झाले आहेत. नगरसेवक पदासाठीचे १७५ पैकी ७३ अर्ज बाद झाल्याने १०२ अर्ज मंजूर झाले आहेत..मंगळवेढ्यात रात्री उशिरा निर्णयमंगळवेढा नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठी १९ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी ३ अर्जांवर आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यावर रात्री उशिरा निर्णय होऊन सर्व अर्ज वैध ठरले. नगरसेवक पदासाठीच्या १६० पैकी २० अर्ज बाद झाले असून १४० अर्ज मंजूर झाले आहेत. अकलूज नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठी प्राप्त ७ पैकी १ अर्ज बाद झाला तर ६ अर्ज मंजूर झाले. नगरसेवक पदासाठी प्राप्त १४६ पैकी ४२ अर्ज बाद झाले तर १०४ अर्ज मंजूर झाले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...सांगोल्यात सर्वाधिक अर्ज बादमोहोळ नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठीचे प्राप्त १८ पैकी ७ अर्ज बाद झाले तर नगरसेवक पदासाठीचे प्राप्त १८८ पैकी ५१ अर्ज बाद झाले. मैंदर्गीत नगराध्यक्ष पदासाठीचे प्राप्त ८ पैकी ३ अर्ज बाद झाले पाच वैध ठरले. नगरसेवक पदासाठीचे प्राप्त ८४ पैकी २१ अर्ज बाद झाले तर ६३ अर्ज वैध ठरले. सांगोल्यात नगराध्यक्ष पदासाठीचे प्राप्त ३१ पैकी ७ अर्ज बाद झाले. २४ अर्ज वैध ठरले. नगरसेवक पदासाठीचे प्राप्त ३३९ पैकी ७८ अर्ज बाद झाले. २६१ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.