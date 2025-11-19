सोलापूर

Solapur Politics:'सोलापूर जिल्ह्यात नगराध्यक्षपदाचे २५, तर नगरसेवकचे ४८२ अर्ज बाद'; हरकतींमुळे रात्री उशिरापर्यंत छाननी, सांगोल्यात काय घडलं?

Solapur Municipal Elections: पंढरपूर नगरपालिकेसाठी नगराध्यक्ष पदासाठी प्राप्त ८ पैकी ८ अर्ज मंजूर करण्यात आले. नगरसेवक पदासाठी ३६६ पैकी ३९ अर्ज बाद झाले असून ३२१ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. बार्शी नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासाठी प्राप्त १० पैकी १ अर्ज बाद झाला तर ९ अर्ज मंजूर झाले.
सोलापूर : जिल्ह्यातील १२ नगरपालिकांमध्ये १२ नगराध्यक्षपदांसाठी १४६ तर नगरसेवक पदांसाठी २२६१ उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले होते. या उमेदवारी अर्जांची मंगळवारी छाननी प्रक्रिया झाली. यामध्ये पंढरपूर, कुर्डुवाडी व करमाळा नगरपालिकेतील नगराध्यक्षपदाचे सर्व अर्ज मंजूर करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत प्राप्त माहितीनुसार नगराध्यक्षपदासाठीचे २५ तर नगरसेवक पदासाठीचे ४८२ उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आले.

