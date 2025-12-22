सोलापूर

Solapur Municipal Results: साेलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये भाजप अपेक्षित यशापासून दूर; चार ठिकाणी विजय, उमेदवार निवडीत चुका नडल्या..

Solapur civic polls Reveal weaknesses in BJP Strategy: भाजपच्या उमेदवार निवडीत चुकांचा फटका, सोलापूर जिल्ह्यात अपेक्षित यशापासून दूर
BJP Wins Only Four Municipal Councils in Solapur District

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: जिल्ह्यातील सर्वाधिक नगरपालिका जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपचा वारू आजच्या निकालानंतर रोखला गेला आहे. सर्वाधिक चार नगरपालिका - नगरपंचायत जिंकल्या तरी अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. पालकमंत्र्यांसह वरिष्ठ नेत्यांनी पक्ष संघटनेला विश्‍वासात न घेता घेतलेले निर्णय, जुन्या भाजप कार्यकर्त्यांऐवजी आयात उमेदवार अन् उमेदवार निवडीत झालेल्या चुका भाजपला नडल्या आहेत. मात्र, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांना मतदारसंघातील दोन नगरपालिका जिंकण्यात यश आले आहे. तसेच मोहिते - पाटील यांना वगळून स्वबळावर भाजपने चार जागा जिंकत अकलूजच्या साम्राज्यात चंचुप्रवेश केला आहे.

