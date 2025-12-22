Solapur Municipal Results: साेलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये भाजप अपेक्षित यशापासून दूर; चार ठिकाणी विजय, उमेदवार निवडीत चुका नडल्या..

सोलापूर: जिल्ह्यातील सर्वाधिक नगरपालिका जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपचा वारू आजच्या निकालानंतर रोखला गेला आहे. सर्वाधिक चार नगरपालिका - नगरपंचायत जिंकल्या तरी अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. पालकमंत्र्यांसह वरिष्ठ नेत्यांनी पक्ष संघटनेला विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय, जुन्या भाजप कार्यकर्त्यांऐवजी आयात उमेदवार अन् उमेदवार निवडीत झालेल्या चुका भाजपला नडल्या आहेत. मात्र, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांना मतदारसंघातील दोन नगरपालिका जिंकण्यात यश आले आहे. तसेच मोहिते - पाटील यांना वगळून स्वबळावर भाजपने चार जागा जिंकत अकलूजच्या साम्राज्यात चंचुप्रवेश केला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.अनगर नगरपंचायत वगळता एकूण ११ नगरपालिका निकालांचा विचार केल्यास भाजप - शिवसेनेने तीन - तीन जागा जिंकत बरोबरी साधली आहे. यातील अक्कलकोट, बार्शी राखत नव्याने केवळ मैंदर्गी नगरपालिका मिळवली आहे. मंगळवेढा, पंढरपूर, मोहोळ, सांगोला व करमाळा या पाच नगरपालिकांमध्ये भाजपला यश मिळेल असा दावा केला जात होता. यापैकी पंढरपूर - मंगळवेढ्यात समाधान आवताडे हे भाजपचे विद्यमान आणि प्रशांत परिचारक हे माजी आमदार आहेत. .तर सांगोल्यात शेकापचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख आणि मोहोळमध्ये राजन पाटील व करमाळ्यात श्यामल बागल हे माजी आमदार सोबत होते. मात्र, ही सर्वच नेतेमंडळी भाजपला अनुकूल वातावरण असल्याच्या आणि ''घाऊक इनकमिंग''मुळे तयार झालेल्या आभासी जगात वावरत राहिले. परिणामी अक्कलकोट, मैंदर्गी व बार्शी या तीन नगरपालिकांवर भाजपला समाधान मानावे लागले..उमेदवार निवडीत चुकांचा परिणामपंढरपुरात झालेल्या आरोपांवरून जुन्या भाजप कार्यकर्त्यांना डावल्याचे दिसून येते. शिवाय नगरपालिकानिहाय उमेदवारांची यादी पाहिली तरी निष्ठावंत भाजप कार्यकर्त्यांचा शोध घ्यावा लागण्याची स्थिती होती. मराठाबहुल प्रभागात ओबीसी, संघ विचार बहुल मतदारांच्या प्रभागात अन्य पक्षातून आलेला उमेदवार दिला गेला. उमेदवार निवडीत झालेल्या चुका अन् त्यांची यंत्रणा हाताळणाऱ्यांचा अतिआत्मविश्वासही नडला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मोहिते-पाटलांसमोर आव्हानभाजपचे माजी आमदार राम सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने चार जागा जिंकून अकलूजच्या मोहिते पाटील गटासमोर भविष्यासाठी आव्हान उभे केले आहे. भाजपचे विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह कुटुंबीयांना वगळून सातपुते यांनी एकहाती ही निवडणूक लढवली. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या पूजा कोतमिरे यांचा २,६०२ मतांनी पराभव झाला असला तरी त्यांना एकूण मतदानापैकी ९,७१० मते मिळाली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येथे सभा झाली असती तर ही लढत आणखी काट्याची होऊ शकली असती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.