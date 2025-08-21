Sachin Ombase: सोलापूर प्रारूप प्रभाग रचना तीन सप्टेंबरला प्रसिद्ध: आयुक्त डॉ. ओम्बासे; हरकतीसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत

सोलापूर : महापालिका पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी ३ सप्टेंबर रोजी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली..धक्कादायक! संविधान कधी स्वीकृत झाले, शिक्षकांनाच येईना! 'मंगळवेढा तालुका आश्रमशाळेत समितीने भेट देत झाडाझडती'...सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले असून त्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील ड वर्ग महापालिकांना प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आयोग आणि शासनाच्या आदेशानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे प्रभाग रचना करण्यात येत आहे. "ड" वर्ग महापालिकांच्या प्रभाग रचनेकरिता दिलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रशासनाकडून नियोजनपूर्वक कार्यवाही सुरू आहे. .यामध्ये संबंधित महापालिका आयुक्तांकडून प्रगणक गटाची मांडणी करणे, प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे, जनगणनेची प्राप्त माहिती तपासणे, स्थळ पाहणी, गुगल मॅपवर प्रभागाचे नकाशे तयार करणे, नकाशावर निश्चित केलेल्या प्रभागहद्दी जागेवर जाऊन तपासणे, प्रारूप प्रभाग रचनेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा नगर विकास विभागास सादर करण्यात आला असून तो नगर विकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगास पाठविण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध होईल. ही सर्व प्रक्रिया 2 सप्टेंबर पूर्ण होईल. त्यानंतर 3 सप्टेंबर रोजी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले..Solapur Rain Update:'चंद्रभागेला पूर; पंढरपुरातील शंभर कुटुंबांचे स्थलांतर', मंदिरांना पाण्याचा वेढा; दगडीपूल, आठ बंधारे पाण्याखाली.घरबसल्या पाहता येणार प्रारूप प्रभाग रचनाप्रारूप प्रभाग रचना ऑफलाइन आणि ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध केली जाणार आहे. सोलापूर महापालिकेच्या वेबसाइटवर महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रारूप प्रभाग रचना ३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. नागरिकांना घरबसल्या ही प्रारूप प्रभाग रचना ऑनलाइन पाहता येणार आहे. त्याचबरोबर सोलापूर महापालिका आवारातही प्रारूप प्रभाग रचना लावण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.