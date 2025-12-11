Solapur Crime: 'साेलापुरात पतीकडून पत्नीचा खून'; काेयत्याने गळा व डाेक्यात वार, तपासात धक्कादायक कारण आलं समाेर..

सोलापूर : दुसऱ्या महिलेसोबत असलेले अनैतिक संबंध कायमचे थांबव, असे सांगूनही पती ऐकत नव्हता. त्यातून दोघांमध्ये शनिवारी रात्री भांडण झाले होते. दुसऱ्या दिवशीही त्याच कारणातून दोघांमध्ये भांडण सुरू झाले. अनैतिक संबंधास विरोध करणाऱ्या पतीने पत्नीचाच खून केला. त्याला न्यायालयाने उद्यापर्यंत (गुरुवार) पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.चडचण तालुक्यातील हत्ताळी गावातील सविता जकप्पा पुजारी (वय ३५) व तिचा पती जकप्पा मणगेरी पुजारी हे दोघेही ऊसतोड मजुरी करीत होते. त्यांना तीन मुले असून त्यांचा शेवटचा मुलगा पाच-सहा वर्षांचा आहे. जकप्पाचे गावातील एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध होते. याची खबर पत्नी सविताला लागली होती. त्या बाईचा नाद सोड, यासाठी सविता सतत पतीसोबत भांडत होती. .पण, पती जकप्पा, मी तिचा नाद सोडणार नाही, म्हणून सविताला मारहाण करीत होता. जकप्पा व सविता हे पती-पत्नी ऊसतोडीसाठी वडापूर येथील दत्तात्रय गणेशकर यांच्या शेतात आले होते. त्या ठिकाणी शनिवारी दोघांमध्ये त्याच कारणातून भांडण झाले होते. दुसऱ्या दिवशी रविवारी सकाळी पुन्हा त्याच कारणावरून त्यांच्यात भांडण सुरू झाले. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .त्या रागातून ऊसतोडीच्या कोयत्याने जकप्पाने सविताच्या गळ्यावर व डोक्यात दोन वार केले. त्यात सविता जागेवरच कोसळली. पोलिसांनी संशयित आरोपीला तातडीने जेरबंद केले. सध्या तो पोलिस कोठडीत आहे. पोलिस उपनिरीक्षक राजकुमार डांगे तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.