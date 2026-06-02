Solapur Politics: साेलापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी समन्वयवादी आमदाराची गरज: माजी आमदार राजेंद्र राऊतसर्व घटक पक्षांतील लोकप्रतिनिधी पाठीशी

सोलापूर: जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व पक्षांशी संवाद साधणारा आणि समन्वयाची भूमिका घेणारा प्रतिनिधी विधान परिषदेत जाणे गरजेचे असल्याचे मत महायुतीचे उमेदवार तथा माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी व्यक्त केले. महायुतीने आपल्यावर मोठा विश्वास दाखविला असून सर्व घटक पक्षांतील पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी पाठिशी उभे असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सोमवारी (ता. १) स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणाले, ''गेल्या ३० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत सर्वांशी सलोख्याचे संबंध ठेवून काम केले आहे. त्यामुळे महायुती-बरोबरच इतर पक्षांतील अनेक लोकप्रतिनिधीही समर्थन देत आहेत. मी हाडाचा कार्यकर्ता आहे. राजकारणातील काही घडामोडींमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना एका टप्प्यावर मुख्यमंत्रीपदाऐवजी विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे लागले. मात्र, मी आमदार असताना आणि नंतरही त्यांनी तालुक्याच्या विकासकामांसाठी सातत्याने सहकार्य केले. त्यांच्या पाठबळामुळेच २०१९ मध्ये मला आमदार होण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत राहिलो.''.शक्तिपीठ महामार्गाला समर्थनशक्तिपीठ महामार्गाबाबत शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले, ''एक शेतकरी, उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मला वाटते की रस्ते, रेल्वे आणि विमान वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत. यामुळे अर्थकारणाला गती मिळते आणि शेतमालाची वाहतूक सुलभ होते. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाची आवश्यकता आहे.''.विकास प्रकल्पांना मिळेल चालनाजिल्ह्याच्या विकासाच्या मुद्यांवर बोलताना राऊत यांनी उजनी धरणातील गाळ उपशाचा विषय उपस्थित केला. ''२००६ पासून मी आणि अनेक नेते उजनीतील गाळ काढण्याची मागणी करीत आहोत. गाळ उपसा झाल्यास सुमारे २० ते २५ टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकतो. हा विषय आता अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल. तसेच दळणवळण, विमानसेवा आणि आयटी पार्कसारख्या विकास प्रकल्पांनाही चालना मिळेल,'' असे ते म्हणाले.

प्रशांत परिचारकांशी लवकरच भेटउमेदवारी अर्ज दाखल करताना माजी आमदार प्रशांत परिचारक उपस्थित नसल्याची चर्चा होती. याबाबत विचारले असता राऊत म्हणाले, ''प्रशांत परिचारक हे माझे मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्यासह उमेश परिचारक यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. काही अडचणींमुळे ते अर्ज दाखल करण्यासाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत. लवकरच त्यांची भेट घेणार आहे.''