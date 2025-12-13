Swabhimani Shetkari Sanghatana : उसाला ३ हजारांचा पहिला हप्ता जाहीर करा; अन्यथा सोमवारपासून गव्हाण बंद; स्वाभिमानीचा इशारा!

मंगळवेढा : जिल्ह्यात गाळपास आलेल्या ऊस दरावरून आंदोलन सुरू असताना त्याचे पडसाद आज मंगळवेढा तालुक्यात उमटले असून तालुक्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाचा पहिला हप्ता प्रति टन ३ हजार रुपये जाहीर करावा, अन्यथा सोमवारपासून तालुक्यातील सर्व कारखान्यांची ऊस गव्हाण बंद ठेवण्यात येईल, असा कडक इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला. .जिल्हाभर उसाच्या दरासाठी आंदोलन पेटले असून सर्वच शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे.या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवेढा येथील श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रवेशव्दाराजवळ ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. पहिला हप्ता ३ हजार रुपयांनी जाहीर करावा, या प्रमुख मागणीसाठी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी ठामपणे उभे राहिले. .कारखान्यांची मनमानी ! 'साेलापूर जिल्ह्यात असंघटित शेतकरी हतबल'; दरात तफावत, उत्तर, दक्षिण, अक्कलकोटमध्ये चुप्पी !.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक युवराज घुले यांनी दामाजीसह तालुक्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी रविवारपर्यंत ऊस दर जाहीर करावा, अन्यथा सोमवारपासून जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी एकत्र येऊन तालुक्यातील सर्व कारखान्यांची ऊस गव्हाण दर जाहीर होईपर्यंत बंद ठेवू, असा इशारा दिला. अनिल बिराजदार म्हणाले की कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना झाला परंतु तालुक्यातील कारखानदाराने अद्याप दर जाहीर केला नाही तरी तात्काळ ऊस दर जाहीर करावा..तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार म्हणाले की तालुक्यातील शेतकऱ्यांना साखर कारखानदाराबरोबर शासन देखील अन्याय करत आहे त्यामुळे प्रत्येक वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन करून न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे कारखानदाराने देखील शेतकरी हिताचा निर्णय लवकर घ्यावा शंकर संघशेट्टी म्हणाले की, उसाला साडेतीन हजार रुपये दर जाहीर करावा अन्यथा साखर कारखान्याच्या गव्हाणीत उड्या मारू..यावेळी जिल्हा संघटक युवराज घुले, तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार,अनिल बिराजदार, आबा खांडेकर, शंकर संगशेट्टी, पांडुरंग बाबर, रोहित भोसले, हरी खांडेकर, मल्लिकार्जुन देवपुरे, विजयकुमार पाटील, गजानन बंडाई, रणजीत पवार, विनायक कोळी, आप्पासाहेब पाटील, सिद्धराम होटगी, बसवराज नांगरे, नानासो मलगुंडे, शिवराज पाटील, आप्पासो चौगुले, लिंगप्पा सोनगे, अनगोंडा पुजारी, संजय रजपूत, किशोर दत्तू, पप्पू दत्तू, विनायक शेजाळ यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते..सोमेश्वर कारखान्याकडून \nसर्वाधिक पहिली उचल.दामाजी कारखान्याकडे कोणताही उपपदार्थ नसताना देखील एफआरपी पेक्षा जास्तीचा दर दिला आहे मागील कामगारांचे थकीत पगार कारखाना कर्ज हे केमिकल केले आहे अशा परिस्थितीत सध्या शेतकऱ्यांची ऊस बिल देखील वेळ दिली आहेत. संचालक मंडळाची उद्या बैठक असून, या बैठकीत शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात येईल,शिवानंद पाटील,अध्यक्ष दामाजी शुगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.