सोलापूर

Swabhimani Shetkari Sanghatana : उसाला ३ हजारांचा पहिला हप्ता जाहीर करा; अन्यथा सोमवारपासून गव्हाण बंद; स्वाभिमानीचा इशारा!

Mangalwedha Farmers Protest : उसाचा पहिला हप्ता प्रति टन ३ हजार रुपये जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवेढा तालुक्यातील साखर कारखान्यांना सोमवारपासून गव्हाण बंदचा कडक इशारा दिला आहे.
Swabhimani Shetkari Sanghatana Demands ₹3000 First Installment

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : जिल्ह्यात गाळपास आलेल्या ऊस दरावरून आंदोलन सुरू असताना त्याचे पडसाद आज मंगळवेढा तालुक्यात उमटले असून तालुक्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाचा पहिला हप्ता प्रति टन ३ हजार रुपये जाहीर करावा, अन्यथा सोमवारपासून तालुक्यातील सर्व कारखान्यांची ऊस गव्हाण बंद ठेवण्यात येईल, असा कडक इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला.

Farmer
sugarcane
mangalwedha
Protest
Solapur

