Solapur Rain Updates : सोलापुरात अतिमुसळधार, सीना नदीला पुन्हा महापुराचा धोका; उळे - कासेगाव पूल पाण्याखाली

Solapur Rain Updates : सोलापूर शहरासह जिल्ह्यात शुक्रवारी सायंकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. रात्रभर वीजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसामुळे सीना नदीला पुन्हा महापूर येण्याची शक्यता आहे. तर हवामान विभागाने सोलापूरला रेड अलर्ट जारी केलाय.
गेल्या आठवड्याभरापासून सोलापूर आणि मराठवाड्यात पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सोलापूरमध्ये सीना नदीला महापूर आला. या महापुरात शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय. अनेक गावांमध्ये पाणी घुसल्यानं वित्तहानीही मोठ्या प्रमाणावर झालीय. दरम्यान, दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा अतिमुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी रात्रीपासून सोलापूरसह धाराशीव, बीड, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये वीजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू आहे. शहरातील रस्त्यांना अनेक ठिकाणी नद्यांचं स्वरुप आलंय. धाराशिव, हिंगोली जिल्ह्यात सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. लातूर, बीडमध्येही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असून पुराचा धोका निर्माण झालाय.

