Solapur Panchayat Samiti Reservation:'साेलापूर जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांचे आरक्षण निश्चित'; सर्वसाधारण महिलेला तीन, ओबीसी महिलेस दोन ठिकाणी संधी

Panchayat Samiti Elections Solapur: एक सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी तर एक अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव असणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून जिल्हास्तरावर पंचायत समितीनिहाय सभापती पदासाठीची आरक्षण सोडत लवकरच काढण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: जिल्हा परिषदेपाठापोठ पंचायत समिती सभापतिपदासाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वसाधारण महिलेस तीन तर ओबीसी महिलेस दोन पंचायत समित्यांमध्ये सभापती होण्याची संधी मिळणार आहे.

