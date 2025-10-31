Solapur Crime: सोलापुरात घरफोड्या करून गेले; पुन्हा चोरीसाठी आले अन्‌ सापडले; सोलापूर शहर गुन्हे शाखेची कामगिरी

सोलापूर

Solapur Police Foil Attempted Repeat Robbery: सोलापूर शहरातील गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळील गौतम गायकवाड हे कुटुंबासह परगावी गेले होते. त्यांच्या घरात २५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास चोरी झाली होती. त्याच दिवशी दुपारी तीनच्या सुमारास कोणार्क नगरातही घरफोडी झाली होती.
Updated on

सोलापूर: जुळे सोलापूर हद्दीतील कोणार्क नगर व गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळील घरात २५ ऑक्टोबरला दिवसा चोरी झाली होती. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज पडताळले. शहर गुन्हे शाखेने अथक परिश्रमानंतर संशयितांना हेरले. दरम्यान, चोरी करून तुळजापूरला गेले, तेथे लॉजमध्ये राहिले. पुन्हा सोलापुरात चोरीसाठी आले. त्यावेळी शहर गुन्हे शाखेने चौघांना पकडले. त्यात तिघे यवतमाळ जिल्ह्यातील तर एकजण वर्धा जिल्ह्यातील आहे.

