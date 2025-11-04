सोलापूर

Solapur Bomb Detection Team: सोलापुरातील बॉम्बशोधक पथकात ‘रॉक्सी’ दाखल; पोलिस आयुक्तांकडून नामकरण; सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर येणार सेवेत

‘Roxy’ Joins Solapur Police Bomb Detection Squad: सहा महिन्यानंतर तिला पुण्यात बॉम्बशोधण्यासंदर्भातील सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सोलापूर शहर पोलिसांनी शनिवारी (ता. १) ते श्वान पुण्यातून आणले आहे. पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी सोमवारी (ता. ३) श्वानाचे ‘रॉक्सी’ असे नामकरण केले.
“‘Roxy’ — Solapur Police’s new bomb detection dog; named by Police Commissioner, to join duty after training.”

“‘Roxy’ — Solapur Police’s new bomb detection dog; named by Police Commissioner, to join duty after training.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहर पोलिसांच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकात ‘रॉक्सी’ दाखल झाली आहे. ते बेल्जियम गेलोनाईज शेफर्ड आहे. अंदाजे ५० हजार रुपयास घेतलेली ती चार महिन्यांची मादी आहे. सहा महिन्यानंतर तिला पुण्यात बॉम्बशोधण्यासंदर्भातील सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सोलापूर शहर पोलिसांनी शनिवारी (ता. १) ते श्वान पुण्यातून आणले आहे. पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी सोमवारी (ता. ३) श्वानाचे ‘रॉक्सी’ असे नामकरण केले.

Loading content, please wait...
police
Dog
police commissioner
district
detonate bomb
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com