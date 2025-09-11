सोलापूर

आनंदाची बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यात पाेलिस दलात २२५ पदांची भरती'; सप्टेंबरअखेर भरा अर्ज, नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ‘मैदानी’चे नियोजन

Solapur Police Recruitment 2025: पोलिस भरतीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक तरुण- तरुणी दुसऱ्या जिल्ह्यात अर्ज करतात तर अन्य जिल्ह्यातून अनेकजण सोलापुरात भरतीसाठी येतात. पोलिस भरतीतील सोलापूरचा टक्का वाढला असून मागील दोन पोलिस भरतीत जिल्ह्यातील ७० हून अधिक जणांची निवड झाली आहे.
सोलापूर : राज्याच्या रक्षणासाठी, समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी सरकारने १५ हजार ६३१ पोलिस पदांची भरती जाहीर केली आहे. यासाठी प्रशिक्षण व खास पथकांचे अपर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने सेवा पुरवठादार कंपनी निश्चित केली आहे. यातून सोलापूर शहर, ग्रामीण पोलिस, एसआरपीएफ क्र.१० व कारागृह विभागांतर्गत २२५ पदे भरली जाणार आहेत. २५ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यातील हजारो तरुण-तरुणींच्या हृदयाची धडधड आता वर्दी मिळविण्याच्या तयारीकडे वळणार आहे.

