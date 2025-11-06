सोलापूर

साेलापूर पोलिस भरती! 'एका पदासाठी एकाच अर्जाचे बंधन'; ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत, नेमकी कशी हाेणार भरती प्रक्रिया..

Solapur Police Recruitment 2025: राज्यभरात पोलिस शिपाई, चालक शिपाई, बॅण्ड्‌समन, सशस्त्र पोलिस व कारागृह शिपाई, अशी १५ हजार ६३१ पदे भरली जाणार आहेत. भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास एका पदासाठी एकच अर्ज करता येणार आहे. एकाच पदासाठी उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये अर्ज केले तर ते बाद होणार आहेत.
Solapur Police Bharti 2025 — Apply before November 30; one post, one application rule in effect.

Solapur Police Bharti 2025 — Apply before November 30; one post, one application rule in effect.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात ग्रामीण पोलिस दलात ९० तर शहरात ७९ आणि कारागृह शिपायांची सुमारे १५ अशी एकूण १८४ पदांसाठी भरती होणार आहे. तर राज्यभरात पोलिस शिपाई, चालक शिपाई, बॅण्ड्‌समन, सशस्त्र पोलिस व कारागृह शिपाई, अशी १५ हजार ६३१ पदे भरली जाणार आहेत. भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास एका पदासाठी एकच अर्ज करता येणार आहे. एकाच पदासाठी उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये अर्ज केले तर ते बाद होणार आहेत.

Loading content, please wait...
jobs
Government Jobs
district
Police Recruitment
police constable
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com