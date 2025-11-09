Solapur Crime: 'साेलापुरात फोटो व्हायरलची धमकी देऊन विनयभंग'; पाच संशयित आरोपींविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल

सोलापूर: फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन एकाने १४ वर्षीय मुलीचा विनयभंग केला. याबाबत कुटुंबीयांनी विचारणा केल्यावर त्याच्यासह कुटुंबीयांनी तिच्या आईला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण, जातिवाचक शिवीगाळ केली. तीन नोव्हेंबर ते सात नोव्हेंबर या कालावधीत ही घटना घडली. याप्रकरणी त्या तरुणासह पाचजणांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात पोक्सोचा गुन्हा दाखल केला आहे. .शेखर विजय कामाठी, विनोद विजय कामाठी, विजयकुमार कामाठी, कलावती विजय कामाठी, बालाजी अक्कलकोटे (सर्वजण रा. मित्रनगर, शांतीनगर, मजरेवाडी, सोलापूर) अशी त्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी फिर्याद दिली आहे. तीन नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास शेखर याने त्यांच्या मुलीचा विनयभंग केला. तसेच त्याच्यावर प्रेम न केल्यास फोटोचे स्क्रीन शॉट व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तसेच त्याने अनेकदा तिच्या घरापर्यंत तिचा पाठलाग केला..पीडित मुलीने घरी हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी याबाबत त्याला विचारणा केली. त्यावर शेखर याने मुलीच्या आईच्या पोटावर लाथ मारली. अन्य संशयितांनी हाताने व लाथाबुक्क्यांनी त्यांना मारहाण केली. .तसेच जातिवाचक शिवीगाळ करीत समाजाला घेऊन या, तुमची किती लायकी आहे, हे दाखवतो, अशी धमकी दिली. सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. फौजदार महेंद्र गाढवे तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.