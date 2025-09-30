Solapur Crime:'सोलापुरातील दोन तरुणांकडे दोन पिस्टल'; हाफ मर्डरमध्ये तुरुंगवास भोगलेलाच मुख्य सूत्रधार

सोलापूर : मूळचा कर्नाटकातील रमेश विश्वनाथ धूळ याने देशी बनावटीच्या दोन गावठी पिस्टल आणून सोलापुरातील दोन तरुणांना पोच केल्या होत्या. त्यासोबत दहा गोळ्या (जिवंत काडतुसे) देखील होत्या. या प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या पथकाने सचिन सिद्धाराम झगळघंटे (वय ३८, रा. कर्देहळ्ळी) व फरहान अखिल शेख (वय १९, रा. अमन चौक, नवीन विडी घरकूल) या दोघांना अटक केली असून न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सोलापूर-अक्कलकोट रोडवरील बीएसएनएल टॉवरजवळील सर्व्हिस रोडवर एक पांढऱ्या रंगाची कार थांबली आहे. त्याठिकाणी एक दुचाकी देखील असून त्यांच्याकडे देशी बनावटीचे पिस्टल असल्याची खबर पोलिस हवालदार भारत पाटील यांना खबऱ्याकडून मिळाली होती. त्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय काळे यांच्या नेतृत्वातील पोलिस अंमलदार अनिल जाधव, महेश शिंदे, भारत पाटील, कुमार शेळके, राजू मुदगल, महेश पाटील, सिद्धाराम देशमुख या पथकाने त्याठिकाणी धाव घेतली. या पथकाने सापळा रचून तेथील सचिन झगळघंटे व फरहान शेख या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांची झडती घेतल्यावर दोन बंदुका व दहा गोळ्या पोलिसांना मिळाल्या..याशिवाय गुन्ह्यात वापरलेली कार (मागे दादा लिहिलेले) व दुचाकी देखील पोलिसांनी जप्त केली आहे. ही कारवाई पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजन माने, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.रमेश धूळ रेकॉर्डवरील गुन्हेगारमूळचा कर्नाटकातील असलेला रमेश धूळ व सध्या कुंभारी येथे रहायला होता. त्याने परराज्यातून दोन बंदुका आणून सोलापुरातील सचिन झगळघंटे व फरहान शेख यांना विकल्या. तो पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे. त्याच्याविरुद्ध कर्नाटकात गुन्हे दाखल असून बेकायदा बंदुकीतील गोळी झाडून एकाचा खून करण्याचा त्याने प्रयत्न केला होता. त्यात त्याला आठ वर्षांची शिक्षा झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.