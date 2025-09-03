Solapur News : सोलापूरमध्ये १७० प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना अन्नातून विषबाधा; रुग्णालयात केले दाखल

Summary सोलापूर पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात १७० प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना अन्नातून विषबाधा झाली.त्यापैकी १५ जणांवर सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू, बाकी १५५ जणांना प्राथमिक उपचारानंतर सोडले.अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले असून अहवालानंतरच विषबाधेचे कारण स्पष्ट होणार..सोलापूरमधील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना विषबाधा झाल्याने मोठी खळबळ उडाली. यातील १५ प्रशिक्षणार्थींवर पोलिसांना सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. आले आहे. पहाटेच्या वेळी १७० जणांना उलटी आणि मळमळ होऊ लागली यानंतर या सर्व प्रशिणार्थांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यातील १५५ प्रशिणार्थी पोलिसांना प्राथमिक उपचारानंतर सोडण्यात आले. .पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य विजयकुमार चव्हाण यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, प्रशिक्षण केंद्रात १३५० विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी काही प्रशिक्षणार्थींना आज सकाळी मळमळ होत असल्याचे जाणवले. आम्ही टप्प्याटप्प्याने आढावा घेतला असता १७० जणांना त्रास होत असल्याचे समोर आले. यानंतर या सर्वांना सिव्हिल रुग्णालयात आणले. यातील १० ते १५ जणांवर उपचार सुरु आहेत, इतर प्रशिक्षणार्थींची प्रकृती स्थिर असल्याने त्यांना प्राथमिक उपचारानंतर सोडण्यात आले. .पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात १३०० प्रशिक्षणार्थी आहेत, यातील १७० जणांना अन्नातून विषबाधा झाली असली तरी आपण अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलो नाही, अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी देण्यात आले आहेत. अहवालानंतरच सत्य समोर येईल असे चव्हाण यांनी बोलताना सांगितले. .FAQsप्र.१: सोलापूरमध्ये किती प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना विषबाधा झाली? ➡️ एकूण १७० प्रशिक्षणार्थी पोलिसांना विषबाधा झाली.प्र.२: किती जण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत? ➡️ सध्या १० ते १५ जणांवर सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.प्र.३: विषबाधेचे कारण निश्चित झाले आहे का? ➡️ अद्याप कारण निश्चित झालेले नाही; अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत.प्र.४: प्रशिक्षण केंद्रात एकूण किती विद्यार्थी आहेत? ➡️ एकूण १३५० विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत.प्र.५: प्रभावित पोलिसांची प्रकृती कशी आहे?➡️ बहुतेकांची प्रकृती स्थिर असून ते घरी परतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.