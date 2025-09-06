सोलापूर

Dharmaraj Kadadi:'काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते धर्मराज काडादी भाजपच्या वाटेवर'; काँग्रेसने हात सोडल्याने अडचणी, सोलापूर जिल्ह्यात काँग्रेसला गळती

Solapur Politics: लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी घेतलेल्या विरोधी भूमिका आणि प्रत्यक्ष मैदानात उतरत दोन हात केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपने त्यांच्या संस्थांबाबत असहकाराचे धोरण अवलंबले आहे. सरकारी मदतीविना संस्थांची आर्थिक स्थिती बिघडण्याची चिन्हे आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
-प्रमिला चोरगी

सोलापूर: जिल्ह्यातील काँग्रेसला लागलेली गळती थांबताना दिसत नाही. माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे हे सत्ताधारी शिवसेनेत गेले. त्यांच्यानंतर आता ज्येष्ठ नेते धर्मराज काडादी हे भाजपच्या वाटेवर आहेत. खुद्द काडादी यांच्या मालकीच्या वृत्तपत्रानेच शुक्रवारी (ता. ५) हे वृत्त पहिल्या पानावर ठळकपणे प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, त्या वृत्तपत्राचे संपादकही असलेल्या काडादी यांनी या वृत्ताबाबत कानावर हात ठेवले आहे.

