Solapur Politics: साेलापुरात शिवसेनेची राष्ट्रवादीशी युती! ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चा ठरला फॉर्म्युला, बोलणी फिसकट अन्..

सोलापूर: सोलापूर शहराच्या राजकारणात नवा राजकीय ट्विस्ट आला असून, महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आज जाहीर झाली आहे. दोन्ही पक्षांनी 'फिफ्टी- फिफ्टी'चा फॉर्म्युला मान्य केला आहे. या संदर्भातील अधिकृत घोषणा आज (रविवारी) दुपारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संतोष पवार, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अमोल शिंदे यांनी केली आहे. महापालिका निवडणूक रणसंग्रामासाठी सर्वपक्षीय नेतेमंडळी जोरदार मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहेत. विशेषतः महायुतीमधील तीनही पक्षांकडून आक्रमक रणनीती आखली जात आहे. भाजपसोबत युती होत नसल्याचा अंदाज आल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी शनिवारी (ता. २७) रात्रीपासूनच वेगळे मार्ग चाचपण्यास सुरवात केली. महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करण्याचा प्रस्ताव सोलापूरच्या नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर ठेवला. त्यांचा हा प्रस्ताव शिंदे यांनी मान्य केल्यानंतर शनिवारी रात्रीपासूनच घडामोडींना वेग आला होता.शिवसेना नेते माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी शनिवारी रात्री कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी संपर्क केला. सोलापूरचा दौरा आटोपून मंत्री भरणे हे त्यांच्या भरणेवाडी गावाजवळ पोचले होते. त्यांनी या प्रस्तावाला सहमती देत, तुम्ही सोलापुरातील पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्या, असे शिवसेना नेत्यांना सांगितले. त्यानुसार आज दिवसभर शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र हॉटेल लोटसमध्ये झाले. दोघांनीही निम्म्या- निम्म्या जागांचा प्रस्ताव तत्काळ मान्य केला. या संदर्भातील अधिकृत घोषणा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद चंदनशिवे आणि ज्येष्ठ नेते सुधीर खरटमल, शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख श्री. साठे, जिल्हाप्रमुख अमर पाटील, मनोज शेजवाल आदी उपस्थित होते.संपर्कमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहसंपर्कमंत्री अण्णा बनसोडे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर शिवसेनेसोबत बैठक व युतीची घोषणा झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी एकत्रित आल्याने या युतीच्या विजयी उमेदवारांचा टक्का नक्कीच वाढेल. कोणत्या प्रभागात कोणाचे उमेदवार द्यायचे, याचा निर्णय आज रात्री उशिरापर्यंत घेतला जाईल.- संतोष पवार, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.भाजपकडे आम्ही सुरवातीला ४२ व नंतर २६ जागा मागितल्या होत्या. भाजप आम्हाला ८ पेक्षा जास्त जागा देण्यास तयार नाही. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रवादीसोबत युतीचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. त्यामुळे सोलापूरचे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.- सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार, शिवसेना.