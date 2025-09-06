Vijay Salve:'साेलापूरातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे मिरवणुकांचे स्वरूप बदलले'; बौद्धाचार्य विजय साळवे यांचे मत, २००० पासून परिस्थिती बदलली

सोलापूर: जिथे कामगार वर्ग जास्त असतो, तिथे उत्सवप्रिय लोकांची संख्या अधिक असते. या न्यायाने सोलापूर हे उत्सवप्रिय शहर आहे. ही स्थिती पूर्वीपासूनच आहे मात्र, २००० पासून सर्वच उत्सवाचे स्वरूप बदलले आहे. सर्व उत्सव मंडळावर राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व वाढले असल्याने त्याचा मूळ सामाजिक चेहरा हरवला असल्याचे मत, बौद्धाचार्य व समता सैनिक दलाचे जिल्हा सचिव विजय साळवे यांनी व्यक्त केले..सध्या सोलापूर शहरात सुरू असलेल्या डीजेमुक्त चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर बौद्धाचार्य विजय साळवे यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितले. १९८० च्या दशकात सोलापूर शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती तसेच गणेशोत्सवातील मिरवणुका निघत. प्रत्येक मिरवणुकीत सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांचा समावेश होत होता..प्रत्येकाचा वैयक्तिक धर्म, जात घरात ठेवून प्रत्येकजण सर्वांच्या मिरवणुकीत सहभागी होई. मात्र अलीकडे याचे स्वरूप बदलेले आहे. सामाजिक चेहरा असलेल्या लोकांच्या हाती असणारे हे उत्सव राजकीय लोकांच्या हाती गेले आहेत..Dharmaraj Kadadi:'काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते धर्मराज काडादी भाजपच्या वाटेवर'; काँग्रेसने हात सोडल्याने अडचणी, सोलापूर जिल्ह्यात काँग्रेसला गळती .डेसिबलचे नियम पाळणे आवश्यकसध्या एक टॉप, एक बेसच्या नावाखाली डीजेची परवानगी मिळविली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात साउंडची बांधणी करताना गडबड केलेली असते. यामुळे येणारा आवाज कर्णकर्कश असतो. मिरवणुकीत वृद्ध व्यक्ती, माता व लहान मुले सहभागी होऊ शकत नाहीत. आजवर अनेकांचे मृत्यू झाले. कित्येकांना बहिरेपणा आला. यापुढे हे सर्व थांबवून पारंपरिक वाद्यांचा डिसेबलच्या मर्यादेत आवाज ठेवणे आवश्यक आहे. लेझर लाइटमुळे अनेकांची दृष्टी आधू झाली आहे. यामुळे लेझर व डीजे हद्दपार करणे काळाची गरज झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.