सोलापूर

Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला! कंटेनरला कारची धडक; आजी-आजोबा, सून अन् नातवाचा मृत्यू

Mohol Crash Kills Grandparents Daughter in Law and Child: अक्कलकोट-तुळजापूरच्या प्रवासात काळाचा घाला; मोहोळमध्ये कार अपघातात चार जणांचा मृत्यू
Maharashtra Highway Accident Four Family Members Die After Car Hits Parked Container Near Telangwadi in Solapur District

Maharashtra Highway Accident Four Family Members Die After Car Hits Parked Container Near Telangwadi in Solapur District

esakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ: रस्त्याच्या कडेला मुरूम साईड पट्टीवर उभ्या असलेल्या कंटेनरला ईरटीका कारणे पाठीमागून धडक देऊन झालेल्या अपघातात आजी आजोबा सून व नातवाचा मृत्यू झाला, तर अन्य एक जण जखमी झाला. हा अपघात सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील तेलंगवाडी ता मोहोळ शिवारातील डोंगरे वस्ती जवळ शुक्रवार ता 6 रोजी दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास झाला. विलास भारंबे वय 66, शोभा विलास भारंबे वय 63, पुनम तुषार भारंबे वय 38, व पार्थ तुषार भारंबे वय 8 असे मृतांची नावे आहेत. तर तुषार विलास भारंबे वय 40 असे जखमीचे नाव असून त्यांना उपचारा साठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. मृत व जखमी कल्याण येथील रहिवाशी आहेत.

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