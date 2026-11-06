Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला! कंटेनरला कारची धडक; आजी-आजोबा, सून अन् नातवाचा मृत्यू

मोहोळ: रस्त्याच्या कडेला मुरूम साईड पट्टीवर उभ्या असलेल्या कंटेनरला ईरटीका कारणे पाठीमागून धडक देऊन झालेल्या अपघातात आजी आजोबा सून व नातवाचा मृत्यू झाला, तर अन्य एक जण जखमी झाला. हा अपघात सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील तेलंगवाडी ता मोहोळ शिवारातील डोंगरे वस्ती जवळ शुक्रवार ता 6 रोजी दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास झाला. विलास भारंबे वय 66, शोभा विलास भारंबे वय 63, पुनम तुषार भारंबे वय 38, व पार्थ तुषार भारंबे वय 8 असे मृतांची नावे आहेत. तर तुषार विलास भारंबे वय 40 असे जखमीचे नाव असून त्यांना उपचारा साठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. मृत व जखमी कल्याण येथील रहिवाशी आहेत. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.मोहोळ पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, कल्याण (मुंबई) येथील रहिवाशी असलेले भारंबे कुटुंबीय त्यांच्या ईरटीका कार क्रमांक एम एच 04 के एल 5222 मधून देवदर्शना साठी अक्कलकोट व तुळजापूर कडे निघाले होते. तर कंटेनर क्रमांक एन एल 01 ए एल 1379 हा तेलंगवाडी शिवारातील मुरूम साईड पट्टीवर कडेला उभा होता. .दुपारी 2.30 वाजण्याच्या दरम्यान ईरटीका कार ने कंटेनरला पाठीमागून जोराची धडक दिली, त्यात विलास भारंबे, शोभा भारंबे, व पार्थ भारंबे हे जागीच मृत पावले तर तुषार भारंबे व त्यांच्या पत्नी पूनम भारंबे हे जखमी झाले होते. त्यांना उपचारा साठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. पूनम भारंबे यांच्यावर उपचार सुरू असताना त्यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... दरम्यान अपघाताची माहिती मिळताच अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी घटना स्थळाला भेट देऊन अपघात पथकाला मार्गदर्शक सूचना दिल्या. या अपघाता मुळे काही काळ वाहतूक खोळंबली होती. मात्र ती तातडीने सुरळीत करण्यात आली. दरम्यान दिपवाळी व सलग सुट्ट्या मुळे महामार्गावर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली असून वाहन चालकानी नियमांचे पालन करावे असे आवाहन पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी केले आहे. या अपघाताची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली असून अधिक तपास अपघात पथकाचे अंमलदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.