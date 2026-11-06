Solapur Pune Highway Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात! इर्टिगा-कंटेनरची धडक; ८ वर्षांच्या चिमुरड्यासह तिघांचा मृत्यू

माेहळ: सोलापूर-पुणे महामार्गावर मोहोळ तालुक्यातील तेलंगवाडी ते शेटफळ दरम्यान शेटफळ गावच्या हद्दीत ईरटीगा कार आणि कंटेनर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे जखमी झाले. शुक्रवारी दुपारी आडीच वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. पार्थ तुषार भारंबे वय ८, विलास चांगु भारंबे वय ६६, शोभा विलास भारंबे वय- ६३ सर्व रा कल्याण अशी अपघातातील मृतांची नावे आहेत..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.मिळालेल्या प्राथमिक माहिती नुसार, सोलापूर-पुणे महामार्गावरून ईरटीगा कार प्रवास करीत असताना शेटफळ गावच्या हद्दीत ईरटीका कार आणि कंटेनर यांच्यात जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की, या अपघातात तिघांना आपला जीव जागीच गमवावा लागला. तर कार मधील अन्य दोघे जखमी झाले..अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या दुर्घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या अपघातातील मृतांची पुर्ण ओळख, जखमींची प्रकृती आणि अपघाताचे नेमके कारण याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतर पुढील कारण स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.