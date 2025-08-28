सोलापूर

Solapur News:'साेलापूर जिल्ह्यात दररोज २४८ जनावरांना होतोय लम्पी'; आतापर्यंत ७२ जनावरांचा मृत्यू

Lumpy Virus Outbreak in Solapur: आतापर्यंत ७२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत २४७३ जनावरांना संसर्ग झाला होता, त्यापैकी २१५३ जनावरांचा आजार कमी झाला आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक पंढरपूर तालुक्यात ५८ तर माळशिरस तालुक्यात ४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बार्शी तालुक्यात संसर्गाचे प्रमाण सर्वात कमी आहे.
Solapur district battles lumpy disease outbreak as hundreds of cattle are infected daily; 72 cattle deaths reported so far.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: जिल्हा प्रशासनाकडून लम्पी संसर्ग रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, तरीही प्रतिदिन २४८ जनावरांना लम्पीचा संसर्ग होत आहे. आतापर्यंत ७२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत २४७३ जनावरांना संसर्ग झाला होता, त्यापैकी २१५३ जनावरांचा आजार कमी झाला आहे.

