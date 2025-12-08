सोलापूर

Solapur Crime:'साेलापुरात पोलिस अधिकाऱ्याच्या भावाच्या घरी चोरी'; दोन लाखांचे दागिने लंपास, पोलिसांत गुन्हा !

Solapur Robbery: घटनेनंतर कुटुंबीयांनी तात्काळ एमआयडीसी पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी घरफोडीचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. घटनास्थळाची पाहणी करताना फिंगरप्रिंट तज्ज्ञांना बोलावण्यात आले असून आसपासच्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचीही तपासणी सुरू आहे.
A theft was reported at the residence of a Solapur police officer’s brother,

सोलापूर : कुमठा नाका परिसरातील बालाजी हाउसिंग सोसायटीतील लखन भगतसिंग पिंगुवाले यांच्या घरी चोरी झाली आहे. ५ डिसेंबर रोजी त्यांची वहिनी दवाखान्यात जाऊन येईपर्यंत ही चोरी झाली आहे. चोरट्याने घरातील दोन लाख रुपयांचे दागिने लंपास केले. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी पोलिस निरीक्षक गणेश पिंगुवाले यांचे भाऊ आहेत.

