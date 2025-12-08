Solapur Crime:'साेलापुरात पोलिस अधिकाऱ्याच्या भावाच्या घरी चोरी'; दोन लाखांचे दागिने लंपास, पोलिसांत गुन्हा !

सोलापूर : कुमठा नाका परिसरातील बालाजी हाउसिंग सोसायटीतील लखन भगतसिंग पिंगुवाले यांच्या घरी चोरी झाली आहे. ५ डिसेंबर रोजी त्यांची वहिनी दवाखान्यात जाऊन येईपर्यंत ही चोरी झाली आहे. चोरट्याने घरातील दोन लाख रुपयांचे दागिने लंपास केले. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी पोलिस निरीक्षक गणेश पिंगुवाले यांचे भाऊ आहेत..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी साडेसहा ते दुपारी दोन या वेळेत फिर्यादी लखन पिंगुवाले यांचे घर बंद होते. दवाखान्यातून लगेच परत येता येईल म्हणून घराबाहेरील खिळ्याला चावी अडविली होती. आतापर्यंत त्या सोसायटीत कधीही चोरी झाली नव्हती. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे चावी त्या ठिकाणी अडकविलेली होती. .चोरट्याने त्या चावीने कुलूप उघडून घरात प्रवेश केला. त्यानंतर बेडरूममधील लोखंडी कपाटातील दागिने चोरट्याने लंपास केले. त्यात १५ ग्रॅमच्या सोन्याच्या चौकड्या, १० ग्रॅमची जवारी माळ, १० ग्रॅमच्या दोन ठुसी, पाच ग्रॅमचे सेबत पिस, अडीच ग्रॅमच्या जुबा, अडीच ग्रॅमची अंगठी, तेवढीच कर्णफुले व अडीच ग्रॅमची कानातील बाली, असे दागिने होते. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .गुन्हा दाखल झाल्यावर पोलिसांनी त्याठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. त्याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. सहायक पोलिस निरीक्षक भरत चंदनशिव तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.