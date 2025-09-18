सोलापूर

Solapur News: सोलापूर जिल्ह्यातील १०२४ गावांमध्ये ‘समृद्ध पंचायतराज’ला सुरवात; शिरवळमध्ये आमदार कल्याणशेट्टी, हत्तूरमध्ये देशमुखांची उपस्थिती

Solapur Rural Development: मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून तालुक्यातील ग्रामपातळीवर सामाजिक न्याय, मनरेगा व उपजीविका विकास या क्षेत्रातील कामांना गती मिळेल. आपला सोलापूर जिल्हा राज्यात प्रथम येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Samruddha Panchayatraj’ initiative begins in Solapur district villages with leaders’ active participation.

सोलापूर : जिल्ह्यातील १०२४ गावांमध्ये समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा शुभारंभ शिरवळ (ता. अक्कलकोट) येथून करण्यात आला. यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. हत्तूर (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे आमदार सुभाष देशमुख, पंढरपूर तालुक्यातील तुंगत ग्रामपंचायतीत आमदार अभिजित पाटील यांच्या उपस्थितीत अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला.

