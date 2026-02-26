Solapur News: साेलापूरात केंद्र सरकार अन्‌ भाजपविरुद्ध काँग्रेसची निदर्शने; राहुल गांधींना धमकी, हनुमंत पवार यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध!

सोलापूर: केंद्रातील मोदी सरकार व भाजपच्या विरोधात काँग्रेसच्या वतीने आज सोलापूरात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. ‘देशद्रोही भाजप सरकार मुर्दाबाद’, ‘राहुल गांधीजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान सहन केला जाणार नाही’, अशी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत देशभर तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. हा करार देशहिताचा नसून, त्याचा फटका थेट शेतकरी, व्यापारी, कामगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. एकतर्फी सवलतींमुळे शेतमालाच्या किमती घसरत असून बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हा करार तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी केली. राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी, काँग्रेस खासदारांना भाजपशी संबंधित कार्यकर्त्याकडून घरात घुसून गोळ्या घालण्याची उघड धमकी देण्यात आल्याच्या घटनेचाही निषेध करण्यात आला..या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. तसेच पुणे येथे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्यावर भाजपशी संबंधित गुंड प्रवृत्तीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचाही निषेध करण्यात आला. हा हल्ला केवळ एका व्यक्तीवर नसून मुक्त विचार, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांवर केलेला थेट प्रहार असल्याचे सांगत, सर्व दोषींना तत्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली..Solapur Crime: कारची काच फोडल्याच्या रागातून एकाचा खून; सीना नदीपात्रात मृतदेह, मोहोळ पोलिसांकडून दाेन भावांना अटक!.\rयावेळी नगरसेवक नरसिंह आसादे, प्रदेश सचिव राहुल वर्धा, श्रीशैल रणधीरे, महिला अध्यक्ष प्रमिलाताई तूपलवंडे, कार्याध्यक्ष हनुमंत सायबोळू, ब्लॉक अध्यक्ष उदयशंकर चाकोते, बाबूराव म्हेत्रे, मीडिया सेल अध्यक्ष तिरुपती परकीपंडला, सेवादल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष विवेक कन्ना, सुभाष वाघमारे, पशुपती माशाळ, माजी नगरसेवक सिद्धाराम चाकोते, हारुण शेख, उपाध्यक्ष विश्वनाथ साबळे, राजन कामत, अनिल मस्के, अशोक कलशेट्टी, गिरीधर थोरात आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.