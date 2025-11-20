सोलापूर

Solapur News: 'महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर होणार ५३ कोटींची कामे'; शासनाच्या विविध योजनेतून साेलापूर शहराचा हाेणार कायापालट..

Solapur development: निवडणूक तोंडावर अशा प्रकारची मोठी विकासकामे सुरू होणे ही रणनीती म्हणूनही पाहिली जात असून, शहराच्या एकूण सौंदर्यात आणि सुविधा उपलब्धतेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. शासनाकडून मिळालेला निधी वेळेत आणि योग्य नियोजनाने वापरला गेला, तर सोलापूर शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता अधिक आहे.
Solapur city poised for transformation as ₹53 crore civic works begin under government schemes.

सोलापूर : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांचा जोर वाढला आहे. शासनाच्या विविध योजनांतून ५३ कोटींमधून २५७ विकासकामे मंजूर झाली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रभागामध्ये नागरी समस्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले जात असून या कामांच्या जोरावर मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न नेतेमंडळी करीत आहेत.

