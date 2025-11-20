Solapur News: 'महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर होणार ५३ कोटींची कामे'; शासनाच्या विविध योजनेतून साेलापूर शहराचा हाेणार कायापालट..

सोलापूर : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांचा जोर वाढला आहे. शासनाच्या विविध योजनांतून ५३ कोटींमधून २५७ विकासकामे मंजूर झाली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रभागामध्ये नागरी समस्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले जात असून या कामांच्या जोरावर मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न नेतेमंडळी करीत आहेत. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...जिल्हास्तरीय महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेतर नागरी वस्ती सुधारणा योजना, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून शहरातील रस्ते आणि सभामंडप बांधकामाकरिता तब्बल ५३ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून तब्बल २५७ कामे होणार आहेत. निवडणुका लागल्या की रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा सुविधा, गटारींचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट लायटिंग यांसह काही महत्त्वाच्या प्रभागांतील प्रलंबित कामांना गती देण्यात येते. काही प्रभागांमध्ये अनेक महिने प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना अचानक हिरवा कंदील दिला जातो. या निधीतून प्रभागामध्ये पायाभूत सुविधा देण्यावर कार्यकर्त्यांचा भर आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ५३ कोटींच्या विकासकामांचा बार उडणार आहे..शासनाच्या विविध योजनेतून आतापर्यंत ५३ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. शहरातील सर्वच मतदारसंघामध्ये ही कामे केली जात आहेत. या निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये ९५ टक्के रस्ते काम आहेत. तर उर्वरित पाच टक्के कामे हे बांधकामाची आहेत.- सारीका आकुलवार, नगरअभियंता.योजना निधी कामेमहाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान ३८ कोटी २१ लाख २०५दलितेतर नागरी वस्ती सुधारणा ७ कोटी २ लाख ३३लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सुधारणा ७ कोटी ९७ लाख १९.Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...मतदारसंघनिहाय निधी वाटपमतदारसंघ निधी कामेशहर उत्तर २२ कोटी ९ लाख १११शहर मध्य १२ कोटी ६ लाख ५५सोलापूर दक्षिण १४ कोटी ६ लाख ७५इतर कार्यकर्ते ३ कोटी ८८ लाख १६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.