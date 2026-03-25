Kolhapur Circuit Bench : पोलिसांनी आरोपीला 24 तासांहून अधिक काळ कोठडीत ठेवणे पडले महागात; कोल्हापूर सर्किट बेंचचे सुटकेचे आदेश, नेमकं काय आहे प्रकरण?

सोलापूर : एका साखर कारखान्याचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक पाटील यांच्या पत्नीची २०२४ मध्ये शेअर मार्केटमध्ये (Solapur Share Market Fraud) गुंतवणूक केल्यास जादा परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल ६२ लाख ६५ हजारांची फसवणूक करण्यात आली होती. .या प्रकरणातील मुख्य आरोपी परदेशातून ऑनलाइन फसवणूक करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. आरोपीस पोलिसांनी अटक केली पण २४ तासांहून अधिक काळ पोलिस कोठडीत ठेवत न्यायालयासमोर हजर न केल्याने कोल्हापूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोपीच्या सुटकेचे आदेश दिले..या प्रकरणात आरोपी ग्लेन (अल्बर्ट) पर्सी सिक्वेरा (वय ४७, रा. कासा बेला फेज १, पलावा सिटी, डोंबिवली, कल्याण-ठाणे) याच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. तो ७ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद विमानतळावर उतरल्यावर पोलिसांनी त्याला अटक केली. मात्र, अटकेनंतर त्याला ९ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयासमोर हजर न करता पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे समोर आले..तपासात आरोपी ग्लेन हा २०२२ पासून लाओस येथे वास्तव्यास होता. तेथे त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑनलाइन फसवणुकीचे जाळे उभारले होते. या आरोपीविरुद्ध सोलापूर सायबर पोलिसांकडे एकूण २२ ऑनलाइन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पोलिसांनी त्याला यापूर्वी नोटीस बजावली होती; मात्र तो सुमारे अडीच वर्षे तपासास हजर झाला नव्हता. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीस काढण्यात आली होती..दरम्यान, १० फेब्रुवारी रोजी आरोपीला सोलापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्या वेळी आरोपीच्या वतीने ॲड. ओंकार पाटील यांनी अटक बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर आरोपीच्या वकिलांनी या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली..वकिलाचा युक्तिवाद मान्यउच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, आरोपीला २४ तासांपेक्षा अधिक काळ बेकायदा कोठडीत ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत, अटकेची प्रक्रिया चुकीची असल्याचे नमूद केले. आरोपीची कोठडी बेकायदा ठरवून त्याला तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश सोलापूर सायबर पोलिसांना दिले. या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ॲड. सुनिता खंडाळे सालसिंगीकर, ॲड. ओंकार पाटील यांनी तर उच्च न्यायालयात ॲड. प्रवीण फळदेसाई आणि ॲड. नेहा देशपांडे यांनी बाजू मांडली.