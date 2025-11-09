सोलापूर

Solapur Weather Update: 'सोलापुरात थंडी सूरू, तीन दिवस गारठ्याचे'; किमान तापमान १८.६ अंश सेल्सिअस; कमाल तापमानातही घट

Winter Chill Grips Solapur: रात्री व पहाटेच्या सुमारास थंडीचा कडका वाढू लागला आहे. पुढील तीन दिवस किमान तापमान १७ ते १८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला. किमान तापमानात घट झाल्याने पुढील तीन दिवस सोलापूरकरांसाठी हुडहुडी भरविणारे असणार आहेत.
Chilly mornings return to Solapur as temperature dips to 18.6°C; residents feel the first real touch of winter.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर शहर व परिसरात थंडीला सुरुवात झाली आहे. गेल्या २४ तासात १८.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. रात्री व पहाटेच्या सुमारास थंडीचा कडका वाढू लागला आहे. पुढील तीन दिवस किमान तापमान १७ ते १८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला. किमान तापमानात घट झाल्याने पुढील तीन दिवस सोलापूरकरांसाठी हुडहुडी भरविणारे असणार आहेत.

