Solapur Weather Update: 'सोलापुरात थंडी सूरू, तीन दिवस गारठ्याचे'; किमान तापमान १८.६ अंश सेल्सिअस; कमाल तापमानातही घट

सोलापूर: सोलापूर शहर व परिसरात थंडीला सुरुवात झाली आहे. गेल्या २४ तासात १८.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. रात्री व पहाटेच्या सुमारास थंडीचा कडका वाढू लागला आहे. पुढील तीन दिवस किमान तापमान १७ ते १८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला. किमान तापमानात घट झाल्याने पुढील तीन दिवस सोलापूरकरांसाठी हुडहुडी भरविणारे असणार आहेत. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.दिवाळीनंतर थंडी हळू हळू वाढत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. यावर्षी दिवाळी झाल्यानंतर तब्बल १५ दिवसांनी थंडी जाणवू लागली आहे. यावर्षी मे आणि सप्टेंबर महिन्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा या तिन्ही हंगामाचे चक्र बिघडल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. आज सोलापूरच्या कमाल आणि किमान तापमानात घट झाली होती. शुक्रवारी सोलापुरात कमाल तापमान ३३.४ तर किमान तापमान २०.४ अंश सेल्सिअस होते. आज सोलापुरात कमाल तापमान ३२.६ तर किमान तापमान १८.६ अंश सेल्सिअस एवढे होते..वातावरणात झालेल्या बदलामुळे अनेकांना सर्दी, घसा खवखवणे, खोकला, कणकण या सारखे त्रास उद्भवू लागले आहेत. हिवाळा आरोग्यासाठी लाभदायी असल्याने या कालावधीत व्यायाम, योगा व प्राणायम करण्याकडे अनेकांचा भर असतो. पहाटे, सकाळी चालण्यास जाणाऱ्यांना थंडीचा कडाका जाणवू लागल्याने गरम कपड्यांचा वापर आता वाढू लागला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...गव्हाच्या पेरणीसाठी लाभदायकजोपर्यंत थंडी पडण्यास सुरुवात होत नाही, तो पर्यंत गव्हाची पेरणी करता येत नसल्याने अनेक शेतकरीही थंडीच्या प्रतीक्षेत होते. येत्या काळात गव्हाच्या पेरणीसाठीही पोषक वातावरण तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.